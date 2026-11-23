MIS GALLOS Chivas y La Máquina tiene toda la posibilidad de ser campeones. (Luis Fernando Toris/MEXSPORT)

A un lado quedaron los equipos mediocres de este torneo y solamente permanecen los contendientes al título. Sí, los ocho, aunque claramente con diferentes posibilidades de acuerdo con lo visto a lo largo de 17 jornadas.

Si tomamos en cuenta que los equipos que mejor cierran son los principales candidatos, tenemos sólo a dos: Guadalajara y Cruz Azul, en ese orden.

América terminó con cinco partidos consecutivos sin ganar, y Toluca, de sus últimos nueve encuentros, sólo ganó uno. Incluso perdió la ventaja de cerrar en casa las series.

Los principales aspirantes

Para mí, el ganador del título está entre esos cuatro equipos: el primero, segundo, tercero y quinto lugar de la tabla general.

Con todo lo irregular que resultó este torneo, Guadalajara fue de lo más constante, y no es novedad. Lleva ya varias temporadas, todas con Milito, en las que se observa un equipo sólido y competitivo.

La Máquina será su principal rival, gracias a una gran plantilla y a un equipo bien dirigido.

Dudas en América y Toluca

Las Águilas dependen demasiado de Brian Rodríguez y, además de la lesión, existen dudas sobre cómo regresará. La media cancha no me da confianza; no es la más sólida de los últimos torneos. Más bien, creo que el proyecto de Almada será más fuerte el próximo torneo, cuando aprovechen la baja de Veiga para traer un mediocampista de contención de mayor calidad.

Toluca ha sido irregular durante todo el torneo, pero cuenta con individualidades que lo convierten en un rival complicado. La desventaja es que, al no haber terminado entre los cuatro primeros, perderá el beneficio de cerrar en el Nemesio Diez. Ese estadio, en Liguilla, es un verdadero “infierno” para los visitantes.

Atención con las series de cuartos de final. Para mí, habrá una sorpresa: uno de los cuatro primeros clasificados no avanzará.

Mis pronósticos para la Liguilla

Guadalajara superará a Pachuca. No será fácil, pero lo conseguirá. Cruz Azul pasará por encima de León y Toluca vencerá al Atlas, a pesar de cerrar en el Jalisco.

Rayados tiene mucho que ganar y poco que perder frente al América, que considero llega en una de sus versiones menos fuertes de los últimos años.

Ha sido un torneo irregular y por eso no veo a un único candidato claramente por encima de los demás. Sin embargo, es mucha la ventaja que tienen Guadalajara y Cruz Azul al cerrar en casa y contar con el beneficio del empate en el marcador global.

Mis gallos al título

Por eso, Guadalajara y Cruz Azul son mis gallos.

Del enorme fracaso de Pumas, luego hablamos...