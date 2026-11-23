Tyson Fury El boxeador confiesa su esquizofrenia poco antes de su siguiente combate. (Instagram: tysonfury)

El boxeador de peso pesado Tyson Fury compartió que fue diagnosticado con esquizofrenia hace algunos años. El luchador actualmente se prepara para una de las peleas más esperadas de la última década.

¿Qué dijo Tyson Fury sobre su diagnóstico de esquizofrenia?

Como parte de un documental titulado Tyson Fury que saldrá el próximo viernes en Netflix, se confirmaron los reportes de que el boxeador Tyson Fury sufre de una enfermedad mental.

Aunque por varios años ya los medios y aficionados han especulado sobre posibles condiciones mentales, el propio boxeador no había confirmado un diagnóstico oficial hasta este documental, el cual también incluye entrevistas con su padres y su esposa sobre los problemas que ha tenido el luchador a lo largo de los años.

El pugilista se encontraba en la cima del boxeo tras su victoria contra Wladimir Klitschko en 2015 cuando el mundo se le vino abajo. En junio de 2016 sufrió un ataque de ansiedad y fue entonces que se le diagnosticó con la condición mental.

Fury afirma que escuchaba voces en su cabeza y que, cuando lo internaron en el hospital, le pidió a su esposa, Paris, que lo sacara de ahí porque “los illuminati” lo buscaban.

“Era como vivir en los rincones del infierno. Pensé que terminaría en una habitación acolchonada con la puerta cerrada, y eso me asustaba mucho”, comentó el luchador.

Esto fue también lo que lo llevó a batallar contra la adicción al alcohol y otras sustancias. “Se puso tan mal la situación que escuchaba voces en mi cabeza. No era capaz de sentarme y tener una conversación porque escucharía cosas en mi mente”, dijo Fury, afirmando que no tenía conocimiento sobre qué hacer, a quién acudir o cómo superar sus problemas.

El cambio, según el Fury, llegó en 2017. Afirmó que en aquel año salió a celebrar Halloween y se sintió avergonzado acerca de su apariencia. “Era un desastre con sobrepeso vestido en un disfraz de esqueleto con máscara que brillaba en la oscuridad. Vi alrededor de mi y podía ver a toda la gente joven y pensé, ‘tenía el mundo en mis manos y lo tiré todo a la basura, y ahora soy un desastre gordo adicto al alcohol”.

El boxeador se enfocó en sí mismo y su familia y tuvo un regreso exitoso en 2020 cuando enfrentó a Deontay Wilder y ganó tras perder una pelea contra Wilder el año anterior. Volvería a enfrentar a su oponente en una tercera pelea que ganó por nocaut. Sin embargo, el punto cúlmine de su regreso ocurrió en 2022 cuando recuperó el título de peso pesado.

Fury lo perdería de nuevo contra el ucraniano Oleksandr Usyk en mayo de 2024. Tras perder por segunda vez contra Usyk en diciembre de ese mismo año, el boxeador decidió retirarse por quinta ocasión.

Este año regresó con dos combates que ganó y se prepara para uno de los más esperados de la última década. Fury se prepara para enfrentar a su compatriota Anthony Joshua, en una pelea que se llevará a cabo en Cardiff, Gales el 11 de diciembre.