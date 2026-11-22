SE IMPONEN. El equipo de la Bahía dio una cátedra de buen futbol. EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

Ante una entrada de 85 mil 600 aficionados en el Estadio Azteca, los San Francisco 49ers dieron una exhibición de poder para derrotar 35-10 a los Minnesota Vikings y consolidarse como el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) en la Semana 11 de la temporada de la NFL.

Con récord de nueve victorias y una derrota, el conjunto californiano confirmó por qué es considerado uno de los grandes favoritos al título. La escuadra dirigida por Kyle Shanahan dominó en ambos lados del balón y convirtió su regreso a México en una auténtica fiesta para sus seguidores.

Purdy guía la exhibición

La ofensiva de los gambusinos volvió a responder de la mano de Brock Purdy, quien completó una actuación sobresaliente al lanzar para 255 yardas y tres pases de touchdown. El mariscal encontró en George Kittle a su principal socio, con dos recepciones de anotación, mientras que Mike Evans añadió otra visita a las diagonales.

GENIO. Purdy ya pelea el MVP de la temporada.

Por tierra, Christian McCaffrey también dejó su sello con una anotación que terminó por sentenciar el encuentro. Del lado visitante, Kirk Cousins acumuló 235 yardas aéreas, pero sufrió una intercepción y nunca logró encontrar soluciones ante la presión defensiva de San Francisco.

El Azteca se rindió ante los gambusinos

Desde su aparición en el terreno de juego, los 49ers fueron recibidos con una estruendosa ovación por parte de la afición mexicana. Los mayores aplausos llegaron para George Kittle y Fred Warner, quienes saltaron al campo portando la bandera de México.

La conexión entre el público y el equipo local se fortaleció desde la primera serie ofensiva. San Francisco recorrió 72 yardas en siete jugadas para inaugurar el marcador con una recepción de touchdown de Kittle, dejando claro desde el arranque el poder de una ofensiva considerada entre las mejores de la liga.

Minnesota respondió, pero no resistió

Los Minnesota Vikings, que llegaron al compromiso con marca de 7-3, mostraron carácter en los primeros compases del partido. Un sólido avance de 90 yardas culminó con una anotación terrestre de Aaron Jones, quien incluso se robó las cámaras al arribar al estadio vestido de mariachi.

Sin embargo, cada intento de reacción fue neutralizado por la maquinaria ofensiva de los 49ers. Purdy volvió a conectar con Kittle para recuperar la ventaja y, aunque un gol de campo de Will Reichard acercó a Minnesota 14-10, el encuentro comenzó a inclinarse definitivamente hacia los locales.

Defensiva y ataque sellan la goleada

Antes del descanso, San Francisco amplió la diferencia gracias a un pase de anotación de Purdy para Mike Evans, que colocó el marcador 21-10. Poco después, la defensiva se sumó a la fiesta cuando Ji’Ayir Brown interceptó un envío y lo regresó hasta las diagonales para aumentar la ventaja a 28-10.

En el último cuarto, Christian McCaffrey coronó la dominante actuación de los gambusinos con una anotación terrestre que selló el contundente 35-10, una victoria que reafirma a los 49ers como uno de los equipos más sólidos de cara a la recta final de la campaña.

Fiesta mexicana para la NFL

El duelo marcó el cierre de la serie de nueve partidos internacionales de la NFL disputados este año en ciudades como Londres, Madrid, Múnich, Río de Janeiro, París, Melbourne y Ciudad de México, consolidando el alcance global de la liga.

La celebración incluyó la presentación de The Warning, agrupación mexicana integrada por las hermanas Daniela Villarreal, Paulina Villarreal y Alejandra Villarreal, encargadas del espectáculo de medio tiempo. Además, previo al encuentro, la selección mexicana femenil de flag football, encabezada por Diana Flores, recibió un reconocimiento por su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Invitados de lujo en la capital

Entre las personalidades que asistieron al encuentro destacaron Roger Goodell, comisionado de la NFL, así como las leyendas de los 49ers Jerry Rice y Patrick Willis, integrantes del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

La fiesta fue completa para San Francisco, que no sólo conquistó el Estadio Azteca, sino que envió un contundente mensaje al resto de la liga: con una ofensiva explosiva, una defensiva dominante y el respaldo de miles de aficionados mexicanos, los 49ers lucen como el equipo a vencer en la Conferencia Nacional.