El pie de Andy Borregales envía a los Patriots a la ronda divisional

AVANZAN. Los New England Patriots se plantaron en la ronda divisional de los playoffs de la NFL.

El pateador venezolano Andy Borregales conectó sus tres goles de campo e impulsó la victoria 16-3 de los New England Patriots sobre los Los Ángeles Chargers, con la que su equipo se plantó en la ronda divisional de los playoffs de la NFL.

Los Patriots, segundos cabezas de serie en la Conferencia Americana, dieron una prueba de fuerza defensiva al anular al mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert.

UN TRIUNFO ANTE MIRADAS ILUSTRES

Ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sentado en el palco del Gillette Stadium de Foxborough al lado del dueño de los Patriots, Robert Kraft, New England sumó su primera victoria en los playoffs desde febrero de 2019.

En aquel entonces, los Patriots se coronaron campeones del Super Bowl frente a los Los Ángeles Rams.

HERBERT, CONTROLADO; MAYE RESPONDE

Herbert no pasó de las 159 yardas, no lanzó pases de anotación y fue capturado en seis ocasiones.

En los Patriots, el ‘QB’ Drake Maye acabó con 268 yardas aéreas, un pase de anotación y una intercepción. Sumó además 66 yardas por tierra.

BORREGALES: TRES GOLES DE CAMPO PARA ENCAMINAR EL TRIUNFO

Los primeros nueve puntos de los Patriots llevaron la firma de Borregales, quien conectó goles de campo desde las 23, 35 y 39 yardas, respectivamente.

Hunter Henry anotó el touchdown que sentenció el choque con el 16-3, tras una recepción de 28 yardas.

ESPERAN RIVAL EN LA RONDA DIVISIONAL

Los Patriots esperan en la siguiente ronda al ganador del duelo entre los Pittsburgh Steelers y los Houston Texans.