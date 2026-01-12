Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿Cuándo empiezan y quiénes integran la delegación mexicana?

Delegación Mexicana | Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Donovan Carrillo será uno de los abanderados de la delegación nacional que participará este año en Milán-Cortina.

Este año está repleto de grandes eventos deportivos en el calendario y uno de los más esperados son los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026. Los países del mundo se reúnen una vez más para celebrar el espíritu de competencia a través de múltiples diciplinas en nieve, hielo y naturaleza gélida. Tal es el caso de México, que este lunes 12 de enero abanderó a la delegación que participará en este certamen en busca del oro.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Como ya es tradición, esta competencia llega dos años después de los Juegos Olímpicos tradicionales, siendo la edición más reciente la disputada en París 2024. La edición de este 2026 se celebrará en las ciudades italianas de Milán y de Cortina d’Ampezzo para los eventos de montaña con 116 eventos programados para disputarse en montaña.

La ceremonia de apertura se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero de 2026, mientras que la clausura el 22 de febrero. Sin embargo, tal como ocurre también con los Olímpicos tradicionales, algunos eventos comenzaran antes del arranque oficial debido a temas de calendario y premiación siendo los primeros eventos a realizarse desde el miércoles 4 de febrero.

ONLY. ONE. MONTH. TO GO!!!​



Can you believe it?​



There’s just one month left until the start of the Milano Cortina 2026 Olympic Games!!​



It will be an incredible moment, something truly unique and unforgettable!​

We can’t wait!!​#MilanoCortina2026 #Olympics #1MonthToGo… pic.twitter.com/vKVwR4R4Wo — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) January 6, 2026

Algunas de las competencias más populares de estos Juegos Olímpicos de Invierno estarán de regreso como:

Esquí Alpino

Patinaje Artístico

Curling

saltó de esquí

Snowboard

Entro otros

¿Quiénes integran la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

Para esta edición de los Olímpicos de Invierno, nuestro país estará representado por dos hombres y dos mujeres en busca del oro para hacer historia en esta competencia.

Este lunes 12 de enero, durante la conferencia matutina de “La Mañanera del Pueblo” la presidenta de México, Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de abanderamiento de esta delegación deportiva nacional, deseándoles éxito en sus respectivas competencias.

¡Estamos listos! 🇲🇽 Nuestra delegación ya fue abanderada por la PresidentA @Claudiashein rumbo a Juegos Olímpicos de Invierno @milanocortina26 ❄️



¡El mejor de los éxitos! 👏🏻 pic.twitter.com/WdSk83YEd3 — CONADE (@conadeoficial) January 12, 2026

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, reconoció el trabajo del Gobierno de México para apoyar al representativo nacional: “Desde la CONADE, y con el respaldo del Gobierno de México que encabeza nuestra presidenta, así como el trabajo en equipo con el Comité Olímpico Mexicano, reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos, apoyarlos y reconocerlos. Hoy es un día histórico porque no solo es la primera vez que se realiza un Abanderamiento de Presidencia para los atletas que irán a unos Juegos Olímpicos de Invierno”.

Las y los atletas mexicanos que estarán en los Olímpicos de Invierno son:

Donovan Daniel Carrillo Suazo (abanderado) | Patinaje Artístico

(abanderado) | Patinaje Artístico Sarah Schleper de Gaxiola (abanderada) | Esquí de Montaña

(abanderada) | Esquí de Montaña Allan Corona | Esquí de fondo

| Esquí de fondo Regina Martínez | Esquí de fondo

Esta será la quinta participación consecutiva de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno luego de haber quedado fuera de Turín 2026