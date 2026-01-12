Primera jornada y primeras sensaciones

EL BICAMPEÓN. Toluca, como visitante y sin siete de sus titulares, le sacó el triunfo a Rayados.

Una jornada —o un partido— es demasiado poco como para juzgar un proyecto o una campaña, más si se trata de la primera de un torneo, cuando los equipos vienen de pretemporada y las directivas apenas han terminado de armar sus plantillas. Sin embargo, también sirve para darte cuenta del trabajo —o la falta de trabajo— que hay en diferentes clubes.

Lo escribo por el tema de varios equipos en donde se nota el trabajo… o la ausencia de él.

CONCLUSIONES TEMPRANAS Y SEÑALES PREOCUPANTES

Generalmente, la primera jornada suele mostrar muy pocas conclusiones, con equipos a los que les faltan refuerzos o jugadores que siguen en pretemporada. Pero hay otros que, a pesar de esos problemas, dejan ver que no se ha hecho el trabajo necesario.

Pienso en América, Cruz Azul y Pumas, tres equipos que decepcionaron en su presentación, aunque en diferentes niveles.

AMÉRICA Y PUMAS REPITEN VIEJOS ERRORES

América y Pumas demostraron los mismos problemas que la temporada pasada, sobre todo en la parte ofensiva, donde les costó mucho trabajo crear opciones. El problema es que América sacó un punto como visitante y en una cancha muy difícil como lo es la de Tijuana, mientras que Pumas fue superado como local ante un rival que estará en la parte baja de la tabla. Con todo respeto, perder puntos de local contra Querétaro es un pésimo resultado para cualquier equipo.

Pumas no mostró nada que haga ilusionar a su afición, así de sencillo.

AMÉRICA NECESITA REFUERZOS; CRUZ AZUL GENERA DUDAS

América tiene el argumento a favor de que estaba de visitante y que todavía llegarán refuerzos, pero eso quedó evidenciado: necesitan jugadores diferentes a los que tienen, sobre todo en la parte ofensiva.

Cruz Azul dio un buen partido contra León, quizás el más divertido de la jornada, pero no le alcanzó. Las críticas y dudas hacia Nicolás Larcamón, su técnico, comenzaron con todo y le dan la razón a los aficionados que incluso piden su salida.

TOLUCA SORPRENDE; RAYADOS DECEPCIONA

Para destacar el triunfo de Toluca, que sin siete de sus titulares le sacó el triunfo a Rayados como visitante, con todo y penal de último minuto incluido. Rayados es otro de los equipos que desilusionó a su afición apenas en la primera jornada.

Guadalajara es de los equipos que cumplió y confirmó que será uno de los animadores del torneo. No creo que le alcance para el título, pero sí será protagonista en el Clausura 2026.

UNA JORNADA QUE EXPUSO MÁS CARENCIAS QUE VIRTUDES

Es demasiado temprano para sacar conclusiones, para bien o para mal, pero la primera jornada fue una buena muestra de las carencias que tienen los equipos y de los argumentos que poseen para cubrirlas. Francamente me preocupan Pumas y América, ya que no mostraron nada diferente a lo del torneo anterior, en donde ambos fracasaron.