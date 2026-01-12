¿Qué pasó con José Luis Caicedo?: Jugador de Pumas cierra sus redes sociales tras empate con Querétaro

El mediocampista colombiano José Luis Caicedo ingresó al terreno de juego en el segundo tiempo. Minutos después, un error suyo provocó una pérdida de balón que derivó en la jugada del gol del empate para el conjunto visitante.

Abucheos en la tribuna y reacción en redes

Tras la acción, Caicedo fue abucheado por parte de la afición universitaria. El ambiente ya era hostil desde antes, pues al momento de su ingreso al campo se escucharon reclamos desde la tribuna, reflejando la impaciencia de los seguidores auriazules.

La situación continuó fuera de la cancha. El futbolista decidió cerrar sus cuentas en redes sociales luego de recibir una ola de comentarios negativos y críticas por su actuación.

Una relación tensa con la afición

La fricción entre Caicedo y la afición de Pumas no es nueva. Desde su debut con el club en 2022, el colombiano ha sido señalado en repetidas ocasiones por su bajo rendimiento, y en varias oportunidades los aficionados han pedido su salida.

El cierre de redes sociales se ha convertido en una práctica común entre deportistas que atraviesan momentos difíciles, ante los insultos y ataques masivos que reciben en plataformas digitales.

Al finalizar el encuentro, el técnico Efraín Juárez se refirió a los abucheos y defendió a su jugador: “Nunca individualizo, estamos para tratar de ayudar y trabajar. No hay mucha paciencia, y es normal, lo entendemos. Al igual que ellos, estamos frustrados. Créeme que no salí contento”, afirmó.

Próximo reto ante Tigres

Pumas buscará reivindicarse este miércoles cuando visite a Tigres. El conjunto regio llega tras vencer 2-1 al Atlético de San Luis y luego de una destacada participación en el torneo anterior, en el que alcanzó la final y cayó en la tanda de penales ante el Toluca.