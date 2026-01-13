Cadillac da un anticipo del auto que manejará ‘Checo’ Pérez

Anticipo. El diseño del auto tendrá todos los nombres que integran la estructura de Cadillac. (@Cadillac_F1)

Cadillac afina su desembarco en la Fórmula 1 y a solo unos días del inicio de los test privados en Barcelona, España, el equipo donde militará el mexicano ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, anunció que tendrán una decoración especial.

El diseño fue mostrado públicamente en redes sociales antes de las pruebas privadas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, programadas para finales de enero.

El detalle es que el flamante livery sólo será para estas citas de preparación, ya que el proyecto oficial para toda la temporada se dará a conocer en un evento del próximo domingo 8 de febrero durante el Super Bowl.

Cadillac está en la preparación final para su debut en el Gran Premio de Australia. Lo hará con un chasis desarrollado en Inglaterra y propulsado por el motor Ferrari, esto a la espera de su propia unidad de potencia para el 2028.

Cadillac se unirá a los entrenamientos privados en Barcelona y este martes informó que presentará una decoración especial para esos test buscando proteger los desarrollos en aerodinámica que, consideran, podrían ser críticos en la temporada. Esta decoración no será la definitiva ni la que se usará en el principio de temporada.

La estructura del vehículo exhibe una carrocería completamente negra, posiblemente de fibra de carbono sin pintura, y destaca el logotipo de la marca estadounidense en la cobertura del motor. En la parte frontal figuran los nombres de todos los integrantes que participaron en la fabricación del auto.

“El diseño de prueba de edición especial para la Semana de Shakedown del equipo en Barcelona. Diseño monocromático, patrones de precisión y el escudo de Cadillac. Comienza la cuenta atrás para el diseño oficial de la carrera”, escribió el equipo en Instagram junto a las fotos.

Cadillac apostó por una decoración monocromática para los ensayos iniciales en Barcelona, donde se usarán los nombres de Sergio Pérez y Valtteri Bottas en el monoplaza.

Cadillac aún no ha informado a partir de cuál día empezará sus entrenamientos en Barcelona pactados del 26 al 30 de enero.