¿En qué equipo podría jugar Hirving Lozano?: estos son los clubes donde tendría oportunidad “El Chucky”

Hirving Lozano El futuro del delantero mexicano se encuentra en el aire tras su inesperada salida del San Diego FC de la MLS.

Una de las historias del mercado invernal en el futbol internacional comienza a girar en torno al Hirving “El Chucky” Lozano. El seleccionado nacional quedó fuera del San Diego FC y hay múltiples interrogantes sobre su futuro. A falta de unos meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, el delantero mexicano busca mantenerse en buena forma para ganarse su llamado a la máxima justa futbolística, por lo que la decisión de dónde jugará esta temporada será clave para el surgido en Pachuca.

¿En qué equipos podría jugar “El Chucky” Lozano en 2026?

Luego de un breve paso por el San Diego FC de la MLS, Lozano quedó oficialmente fuera del proyecto tras no ser considerado por el cuerpo técnico de Mikey Varas, quien recientemente renovó con el club angelino.

Lozano se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también ha jugado en la banda derecha de ataque. A sus 30 años, cuenta con experiencia internacional con el PSV Eindhoven y Napoli, equipos con los que jugó en el futbol europeo, saliendo campeón de liga con ambas escuadras y disputando partidos de UEFA Champions League. Como seleccionado nacional, ha sido parte de las convocatorias de México en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Ahora, múltiples equipos podrían buscar sus servicios, principalmente dentro del futbol mexicano para reforzarse este Clausura 2026, aunque algunos equipos del futbol europeo también apuntan para quedarse con Lozano.

Real Oviedo

El equipo español, propiedad de Grupo Pachuca, estaría interesado en hacerse con los servicios de Lozano, de acuerdo con información de medios españoles. El cuadro Carbayón regresó el 2025 a primera división, y actualmente se encuentra en el último lugar de la clasificación del futbol español, por lo que necesita ayuda cuanto antes para poder luchar por la permanencia en LaLiga. La buena relación con la directa es el principal motivo que lo acercaría a un posible regreso al futbol europeo

Cruz Azul

El equipo más sonado de los últimos días es “La Máquina”, el equipo cementero busca la clave para ser el equipo a vencer en la Liga MX y Lozano podría formar parte de la ecuación. Múltiples reportes especializados señalan que el representante se habría acercado ya a la directiva celeste para ofrecer al futbolista mexicano. Sin embargo, el alto salario sería el principal impedimento hasta el momento, aunque no se ha descartado que puedan entrar en negociaciones proximamente

Atlanta United

Otra de las opciones que surge en el panorama es el Atlanta United, dirigido actualmente por el estratega argentino, Gerardo Martino. ‘El Tata’ conoce bien a Lozano de su proceso con la Selección Mexicana entre 2018 y 2022, siendo ‘El Chucky’ uno de sus elementos predilectos con ‘El Tricolor’. El estratega sudamericano podría devolverle la confianza y ponerlo en ritmo para de cara a la próxima Copa del Mundo.

Chivas

El equipo de puros mexicanos en la Liga MX busca apuntalar el proyecto de Gabriel Milito y regresar a los rojiblancos al protagonismo del balompié nacional. Tras la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández, los tapatíos podrían hacer una nueva inversión fuerte para acompañar y hacer dupla con su goleador Armando ‘Hormiga’ González, quien ya marcó su primer gol este torneo.