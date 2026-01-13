FC Juárez vs Chivas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Créditos: Redacción La Crónica

Los Bravos de Juárez reciben a las Chivas Rayadas del Guadalajara este martes en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en partido correspondiente a la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro representa una prueba importante para ambos equipos, que buscan consolidarse en las primeras fechas del campeonato y evitar rezagarse en la tabla general.

¿Qué se juegan los equipos?

Para Juárez, el partido es una oportunidad de aprovechar la localía y reafirmar su fortaleza en casa frente a uno de los clubes con mayor tradición del futbol mexicano.

En el caso de Chivas, el duelo es clave para no dejar escapar unidades fuera de Guadalajara y empezar a mostrar una versión más sólida bajo su actual proyecto deportivo.

¿Dónde ver el Juárez vs Chivas?

El partido podrá seguirse en vivo a través de TV abierta por Azteca 7, así como por televisión de paga y streaming en FOX One y Azteca Deportes Network.

¿A qué hora es el Juárez vs Chivas?

El encuentro está programado para iniciar a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Se espera un partido intenso, con un Juárez ordenado y combativo frente a un Chivas que intentará imponer su jerarquía y posesión del balón. El choque promete emociones en la frontera norte del país.