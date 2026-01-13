José Antonio Safa se apunta para destacar en el torneo LAAC 2026

Oportunidad de oro. José Antonio Safa es uno de los seis mexicanos que competirán a partir del jueves en el LAAC 2026. (FMG)

Un total de 108 golfistas de 29 países, entre ellos México, están listos para participar en el Latin American Amateur Championship (LAAC) 2026 a celebrarse del 15 al 18 de enero, por primera vez, en el Lima Golf Club en Lima, Perú.

Hasta ese lugar llega un grupo de seis mexicanos: José Antonio Safa, Carlos Astiazarán, Gerardo Gómez, Héctor González Cramer, José López y Carlos Treviño Derbez.

El campeón en Lima, Perú, recibirá además de medalla de oro; una invitación al Masters Tournament 2026; exenciones para The 154th Open en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills.

Entre los seis mexicanos, Safa llega después de haber conseguido el tercer sitio en el Abierto Sudamericano Amateur que se jugó en el Nordelta Golf Club de Buenos Aires, mientras Gerardo Gómez de un empate al sitio 18 en el mismo evento.

Gómez regresa en busca de revancha después de su 3º sitio en el LAAC 2025, y Safa fue T10 en el mismo evento.

Astiazarán se presenta como campeón nacional amateur de México y un título en el North & South Amateur Championship. Héctor González Cramer disputará su segundo LAAC, mientras Carlos Treviño y José López harán su debut.

Como datos interesantes del evento que arrancará el jueves, 29 jóvenes son debutantes LAAC.

Entre los jugadores a seguir destacan según el World Amateur Golf Ranking: Gabriel Palacios, de Guatemala (Nº 26); Andrey Xavier (Nº 42) y Hérik Machado (Nº 79), de Brasil; José Luis Montaño (Nº 62) y Flavio Sameja (Nº 88), de Bolivia; Carlos Ardila, de Colombia (Nº 66); Carlos Astiazarán, de México (Nº 83); y Segundo Oliva Pinto, de Argentina (Nº 86).