Liga Mx | Necaxa vs Monterrey: Horario, canal, cómo y dónde ver

El segundo partido de la Jornada 2 será en Aguascalientes donde Necaxa recibe a unos Rayados necesitados de sumar sus primeros puntos

El Necaxa recibe a Monterrey en el Estadio Victoria para disputar uno de los partidos más atractivos de la jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, por lo que se espera un encuentro intenso de principio a fin.

¿Cuándo y a qué hora es el Necaxa vs Monterrey?

El partido se jugará este martes 13 de enero de 2026, con horario de inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Victoria, en Aguascalientes.

¿Dónde ver Necaxa vs Monterrey en vivo?

El encuentro podrá verse en vivo por televisión abierta y de paga, además de plataformas digitales:

• TV: Azteca 7 y Claro Sports

• Streaming: ViX Premium y Claro Sports (app y YouTube)

¿Cómo llega Necaxa?

Los Rayos han mostrado un inicio competitivo en el Clausura 2026 y buscarán aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes. El equipo dirigido por Martín Varini apuesta por el orden defensivo y la intensidad en el medio campo, además de un ataque rápido que le permita hacer daño a una de las plantillas más completas del torneo.

¿Cómo llega Monterrey?

Los Rayados llegan con la presión de conseguir su primer triunfo del campeonato tras un arranque complicado. El conjunto regiomontano cuenta con un plantel de jerarquía y experiencia, por lo que buscará imponer condiciones desde los primeros minutos y retomar el camino rumbo a los primeros lugares de la tabla.