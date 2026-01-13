Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 2 | Clausura 2026

La primera fecha doble de Liga MX llega rápidamente en este torneo apenas en la segunda jornada del campeonato. Los 18 equipos viven el arranque de la temporada y saben que cada punto es fundamental en un torneo corto para poder llegar a la liguilla. El partido estelar de esta actividad de media semana, tendremos a los Tigres en contra de Pumas. El duelo felino universitario promete grandes emociones con los norteños llegando después de dar una buena exhibición en San Luis, mientras que los capitalinos se encuentran con la presión encima desde el primer partido y con Efraín Juárez en la mira por los resultados.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Jornada 2, Clausura 2026

Liga MX | Jornada 2, Clausura 2026 La segunda fecha del campeonato mexicano arrancará este martes 13 de enero con cuatro partidos y concluirá el miércoles 14 con cinco enfrentamientos más.

Puebla vs Mazatlán | martes 13 de enero (17:00 horas)

No, no es el viernes botanero, pero aún así, la jornada arranca con un partido entre Puebla y Mazatlán. Los dos últimos equipos en la tabla de cocientes se enfrentan en un duelo clave para definir a los equipos que pagarán la mayor multa. Tanto ‘La Franja’ como ‘Los Cañoneros iniciaron la campaña con derrota. Ahora, buscan hacerse de sus primeros tres puntos en busca de una alegría temprana para sus respectivas aficiones.

Necaxa vs Monterrey | martes 13 de enero (19:00 horas)

‘Los Rayos’ sorprendieron a propios y extraños luego de su victoria de la semana 1 ante Santos Laguna que los colocó como los primeros líderes generales de este torneo. Ahora, harán su presentación en casa buscando demostrar que el resultado no fue ninguna casualidad y que pueden ser un equipo protagonista este torneo.

Pachuca vs León | martes 13 de enero (19:06 horas)

Otro ‘duelo de hermanos’ en esta segunda fecha. Los Tuzos iniciaron el torneo con el pie izquierdo tras perder ante Chivas y colocarse en el último lugar de la tabla general. Ahora, necesitan los tres puntos para salir de ahí. En frente, tendrán a León, equipo propiedad del mismo grupo y que sorprendió a propios y extraños ganando el fin de semana. El cuadro esmeralda ha estado alejado del protagonismo en las temporadas pasadas y quieren cambiar su cara nuevamente de la mano de Ignacio Ambriz como entrenador, quien ya sabe lo que es se campeón con este club.

FC Juárez vs Chivas | martes 13 de enero (21:10 horas)

Dos equipos que tienen todavía mucho que demostrar se miden en el horario estelar. ‘Bravos’ ha clasificado a la liguilla en dos torneos seguidos, pero se ha quedado corto a la hora de competir por el título. Ahora, quieren que este sea el año en el que por fin trasciendan en instancias de eliminación. Por su parte, Guadalajara comienza a ilusionar a su afición tras la victoria de la semana 1. Armando ‘Hormiga’ González volvió a anotar y quiere convertirse en el líder de esta escuadra rojiblanca con miras a un posible llamado a la Copa del Mundo FIFA 2026.

Cruz Azul vs Atlas | jueves 14 de enero (17:00 horas)

Para arrancar el segundo día de actividades, ‘La Máquina estará en su nueva “casa”, luego de que la UNAM no permitiera que regresaran al Estadio Olímpico Universitario. Los Celestes estarán en Puebla para su primer partido en condición de local luego de perder en el Camp Nou ante León. Mientras tanto, Atlas continúa en la segunda etapa de Diego Cocca, quien ya los hizo bicampeones del futbol mexicano y ahora quiere llevarlos a la gloria de nueva cuenta.

Querétaro vs Tijuana | jueves 14 de enero (19:00 horas)

Gallos Blancos logró rescatar un punto de la capital del país tras su empate con Pumas. Sin embargo, los albinegros todavía dejaron varias dudas de su desempeño en esta primera fecha y necesitan hacerse fuertes de locales para poder soñar con un puesto de liguilla. En frente, los Xolos dejaron los goles en la pretemporada y protagonizaron el único 0-0 de la fecha 1 en la frontera, por lo que necesitan hacer carburar su ofensiva cuanto antes para ir por el triunfo.

América vs Atlético de San Luis | jueves 14 de enero (19:05 horas)

El entrenador tricampeón con las Águilas’ Andre Jardine, se reencuentra con el equipo que lo trajo a México. Tras empatar en la semana 1, América vuele a Ciudad de México en lo que será su última temporada en el Estadio Ciudad de los Deportes y con el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) muy cerca de reabrir sus puertas. Los potosinos siguen sin encontrar el rumbo desde la temporada pasada, pero necesitan conseguir puntos para no caer en el bache de dos derrotas de forma consecutiva.

Tigres vs Pumas | jueves 14 de enero (17:00 horas)

Duelo de felinos universitarios en ‘El Volcán’. Tigres demostró en la primera semana que de nueva cuenta tiene el nivel para pelear por el campeonato del futbol mexicano tras perder la final hace apenas unas semanas. Marcelo Flores fue la figura con un doblete en el primer juego y quiere mantener el buen ritmo. Por su parte, Pumas sigue en el letargo futbolístico que tuvo la temporada pasada, y esta es la última oportunidad de Efraín Juárez para demostrar que es el entrenador que el equipo necesita para terminar su sequía de títulos.

Toluca vs Santos Laguna | jueves 14 de enero (21:10 horas)

Para cerrar las emociones, los bicampeones harán su presentación en casa de este torneo. Toluca volvió a derrotar a Monterrey para comenzar el torneo y ahora estarán en el ‘Nemesio Diez’ para buscar darle una nueva alegría a su gente y demostrar que no sufrirán de ‘campeonitis’ este 2026. En contra parte, los ‘Guerreros’ iniciaron el año sin puntos luego de caer en casa ante Necaxa. Ahora, necesitarán encontrar su mejor versión, o al menos su mejor estrategia para imponerse al equipo a vencer de este torneo.