Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka son los primeros cabezas de serie del Abierto de Australia

Favorito. El español Carlos Alcaraz iniciará el domingo su camino a la conquista del Abierto de Australia. (JAMES ROSS/EFE)

El español Carlos Alcaraz y la bielorrusa Aryna Sabalenka fueron confirmados oficialmente como los primeros cabezas de serie del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que arrancará este domingo en Melbourne Park.

El anuncio se realizó este miércoles, un día antes del sorteo oficial del cuadro, aumentando la expectativa de cara a uno de los torneos más importantes del calendario del tenis mundial.

En el cuadro masculino, el italiano Jannik Sinner, bicampeón defensor, partirá como segundo preclasificado, seguido por Alexander Zverev (3°) y el histórico Novak Djokovic, diez veces campeón en Melbourne, quien será el cuarto cabeza de serie.

Otros nombres destacados del Top 10 masculino incluyen al italiano Lorenzo Musetti, el australiano Alex de Minaur, el canadiense Felix Auger-Aliassime los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz y el kazajo Alexander Bublik.

En la rama femenina, Aryna Sabalenka, Iga witek y Coco Gauff vuelven a ocupar los tres primeros puestos del ranking de preclasificadas por segundo año consecutivo, confirmando su dominio en el circuito WTA.

En el cuarto sitio se localiza la estadounidense Amanda Anisimova, seguida de la kazaja Elena Rybakina, la estadounidense Jessica Pegula, la italiana Jasmine Paolini, la rusa Mirra Andreeva, la estadounidense Madison Keys, campeona defensora, regresa como novena cabeza de serie y cierra el Top 10 la suiza Belinda Bencic.