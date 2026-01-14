Julián Quiñones brilla con hat-trick y alza la mano para la Selección Mexicana en el Mundial

Julián Quiñones El delantero de la Selección Mexicana ya se coloca como el tercer máximo goleador de esta temporada en la Liga de Arabia Saudita con 12 anotaciones.

A unos meses de que México protagonice la inauguración del Mundial FIFA 2026, el delantero de la Selección Nacional, Julián Quiñones, parece estar reencontrando su mejor nivel de cara al torneo internacional. El ex delantero de Atlas, Tigres y América acaba de marcar un hat-trick de goles en su partido más reciente de la Liga de Arabia Saudita y luce como uno de los futbolistas tricolores en mejor momento en lo que va de la temporada.

Julián Quiñones protagoniza hat-trick con el Al-Qadisiyah

El buen momento continúa para el delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones, quien brilló en su partido de la jornada 14 del futbol árabe con un triunfo de 5-0 y un triplete de goles ante el Al-Feiha.

De esta forma, se colocó en el tercer lugar de máximos anotadores en la Liga de Arabia Saudita siendo superado por los 15 de Cristiano Ronaldo, los 13 de Joao Félix e igualando con Joshua King con 12. Además, desde su llegada, el mexicano suma 50 colaboraciones de gol entre anotaciones y asistencias en 48 partidos disputados, consolidándose como el referente ofensivo de este equipo.

¿Quién será el delantero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El proceso mundialista de la Selección Mexicana ha estado marcado por incertidumbre y múltiples cambios de entrenador luego del 2022. Una de las principales dudas gira entorno a quiénes integrarán la ofensiva del ‘Tricolor’ en la próxima Copa del Mundo.

En cuanto al centro delantero, Raúl Alonso Jiménez se ha perfilado como uno de los favoritos de Javier Aguirre. ‘El Lobo de Tepeji’ fue el titular en la Copa Oro de la Concacaf que ganó la escuadra nacional en 2025 y también lo fue en los amistosos más recientes ante Paraguay y Uruguay para cerrar el año pasado. Además, el futbolista del Fullham se ha colocado ya como el tercer máximo anotador histórico de la Selección Nacional con 44 anotaciones, sólo por debajo de Jared Borgetti (46) y Javier ‘Chicharito Hernández (52).

Por otra parte, Santiago Giménez ha batallado con hacerse de un lugar en el equipo nacional debido a las lesiones y un rendimiento irregular desde su llegada al AC Milán. Aunque ‘El Bebote’ esta contemplado como uno de los probables seleccionados nacionales, las molestias físicas podrían jugarle en contra en la recta final rumbo a las convocatorias.

También, nombres como Germán Berterame, Armando ‘Hormiga’ González y Henry Martín podrían luchar por colarse de último minuto en la convocatoria.