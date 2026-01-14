“La Confederación de Beisbol Profesional no está fracturada y apoya la Serie del Caribe en México”: SEC

DIRIGENTE. Salvador Escobar Cornejo está convencido de que México se quedará con el título.

“Fue una semana de mucho trabajo en la cual decidimos que Jalisco fuera nuestra sede para la Serie del Caribe 2026. Varias de nuestras ciudades podían hacerlo, pero muy pocas podían tomar el riesgo económico de una organización”, explica Salvador Escobar Cornejo, presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), a La Crónica de Hoy sobre la elección que lleva hoy a la Perla Tapatía a recibir la justa invernal.

Luego de que las ligas de beisbol de México, Puerto Rico y República Dominicana República Dominicana decidieran no asistir a la competencia en la sede inicial, Caracas, Venezuela, debido a que no existían las condiciones para disputar el torneo, los 10 equipos que dan vida a la LAMP votaron para elegir a una sede candidata, y Guadalajara, casa de los Charros de Jalisco, fue la ganadora.*

Por un par de días, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) se encontró sin sede para su torneo estrella, y con la candidatura mexicana se logró salvar el evento, aunque sin la asistencia de Venezuela, lo que presumiría una fractura en el organismo.

“No hay fractura, en la CBPC no tenemos ninguna fractura”, dice categórico Escobar. “En ese momento (al decidir no ir a Venezuela) teníamos que ser responsables. No fue fácil para Venezuela, pero hubo un entendimiento entre los cuatro países. Hay trabajo y consenso entre los cuatro. Seguimos en comunicación, hay entendimiento. Es parte de ser socios: no siempre te vas a poner de acuerdo, pero es en pro de algo más grande, como la Serie del Caribe”, abundó.

JALISCO TOMA EL RIESGO

“Una vez que votaron por Jalisco, por su infraestructura, por la capacidad hotelera, por las vialidades, por el riesgo económico que toma la familia González (dueños de Charros), toda la LAMP cierra filas y muestra su músculo para que sea una serie exitosa”, dice Escobar.

Será del 1 al 7 de febrero cuando el Estadio Panamericano reciba a los equipos de República Dominicana, Puerto Rico, Panamá (invitado especial), México A y México B. “Una vez que se decidió la sede, Venezuela dijo ‘no voy’, pero ya habíamos invitado a Panamá para hacer un round robin, y pusimos en la mesa un segundo equipo de México, que no será por llenar, vendrá con calidad. Tenemos doble responsabilidad para que el nivel esté como estamos acostumbrados”, afirma el dirigente, quien el 14 de octubre anunció en estas páginas que México será el campeón de la justa.

“Y no me desdigo, lo mantengo. Gana México, vamos a ser campeón en Jalisco y bicampeones en Hermosillo 2027”, cuenta, mientras esboza una sonrisa.

AUSENCIA DE CUBA

“Parecería que ‘desinvitamos’ a Cuba, pero no es así. (El que no venga) es entender que la propia ciudad tiene algunas condiciones para recibir una competencia así, de manera responsable y cuidando que el riesgo (económico) no sea tan alto y que, al contrario, lo potencialice”, comenta Escobar sobre el porqué el equipo isleño no participará en esta edición.

“(La organización) se trató de una decisión muy rápida. Fue una semana de trabajo, decidir quién sí y quién no. En ese momento (ser candidatos) no sabíamos qué apoyo tendríamos o con qué contábamos. Se tomó el riesgo, y vamos con todo”.

Sobre su favorito para enfrentar a México en la final, dijo que le gustaría “una revancha con Dominicana, eso ya es personal… repetir la final de Mexicali, aunque sí, sería espectacular tener una final entre México rojo contra México verde”.