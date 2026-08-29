¿Erik Lira ya firmó con el Mónaco? Esto sabemos del posible traspaso del jugador de Cruz Azul

Erik Lira El Mónaco debe de hacer espacio para Lira, ya que llega como extracomunitario. (Mexsport)

Erik Lira fue buscado por un equipo europeo los últimos meses, el Mónaco lo quería sí o sí para su plantilla, pero sólo faltaba afinar detalles para que pudiera emigrar al Viejo Continente y prácticamente es un hecho.

¿Erik Lira jugará para el Mónaco?

De esta forma, Cruz Azul esperaba una oferta cuantiosa por Erik Lira, la cual fue enviada por el Mónaco y ya hay un acuerdo entre ambas partes, por lo que en breve, Lira viajará al Viejo Continente.

A falta de un anuncio oficial, el mediocampista mexicano cumplirá su sueño en el Viejo Continente y lo hará con el ex equipo de Rafa Márquez, además que es una oportunidad de oro para impulsar su carrera.

Después de arduas semanas de negociaciones, Cruz Azul y el Mónaco lograron llegar a un acuerdo sobre el contrato de Erik Lira, por lo que sólo falta que pase las pruebas físicas y médicas para que el acuerdo se cierre.

¿Cuánto pagó el Mónaco por Erik Lira?

El trato se cerraría por alrededor de 8 millones de euros, más 3 en variables por el 80% de los derechos federativos del mediocampista y el mexicano firmará con el equipo por lo menos 5 años.

Así también, el Mónaco debe de de hacer espacio para Lira, ya que llega como extracomunitario y no hay lugar todavía para él, por lo que en breve se sabrá qué jugador es dado de baja del plantel grande.

Así también, a Pumas se le deberá de pagar un porcentaje por el traspaso de Lira, ya que ellos formaron al jugador y el mexicano quiere ser de impacto inmediato en su nuevo equipo.

Finalmente, Lira dirá adiós a Cruz Azul después de haber disputado 203 partidos, anotó 2 goles y repartió 2 asistencias.