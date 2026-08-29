¿Sebastián Cáceres se va del América? Esto sabemos del fichaje que busca el Celta de Vigo

Sebastián Cáceres Desde hace semanas, ambas partes han estado en pláticas para cerrar la contratación. (Mexsport)

Sebastián Cáceres es uno de los referentes del América, pero el equipo está dispuesto a cederlo por un precio correcto, por lo que podría decir adiós a la institución en los próximos días.

¿Sebastián Cáceres fichará con el Celta de Vigo?

El América tiene conversaciones con el Celta de Vigo, pero en el club azulcrema no ha habido fluidez con el equipo europeo para llegar a buenos términos, por lo que están estancados en este momento.

Por esta razón, el fichaje de Sebastián Cáceres con Celta de Vigo podría caerse en las próximas horas, ya que la directiva azulcrema no ha dado su respuesta acerca de la venta del jugador.

Desde hace semanas, ambas partes han estado en pláticas para cerrar la contratación del uruguayo, pero en Coapa no les gustó la oferta que presentó el Celta de Vigo por su jugador.

¿Por qué el Celta de Vigo no ficha a Sebastián Cáceres?

Además, el Celta tiene interés, pero en su interior afirman que la directiva del América es la que no permitió llegar a un buen acuerdo.

Cáceres está citado para mantenerse en la plantilla este fin de semana, por lo que el fichaje del jugador azulcrema está casi anulado y permanecerá en la plantilla hasta que termine el torneo.

Así, el América continúa sin poder vender a jugadores para poder financiar las arcas en busca de refuerzos, por lo que tendrán que esperar una oferta atractiva para que den su brazo a torcer.