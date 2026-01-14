MLB en México 2026: precios y cómo comprar boletos para la Mexico City Series en el estadio Harp Helú

MLB en México La Ciudad de México recibirá dos partidos oficiales de temporada regular en el diamante del Alfredo Harp Helú.

El mejor beisbol del mundo está de regreso en nuestro país con un partido en la Ciudad de México. El diamante del estadio Alfredo Harp Helú recibirá a los Arizona Diamondbakcs y a los San Diego Padres para dos partidos oficiales de temporada regular. Ahora, a unos meses del inicio de la temporada regular, las Ligas Mayores dieron a conocer los precios de las entradas y te decimos cómo puedes adquirirlas.

MLB en México: precios de los boletos para los partidos de temporada regular

Por medio de sus cuentas oficiales de redes sociales, la MLB dio a conocer la lista oficial de los precios de los boletos. La casa de los Diablos Rojos del México será la encargada de recibir un par de enfrentamientos de temporada regular con los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks como protagonistas el 26 y 26 de abril.

La lista oficial de precios para entradas aparece de la siguiente manera:

VIP : 4,800 pesos

: 4,800 pesos Platea Baja Central : 3980 pesos

: 3980 pesos Sección oro : 3,380 pesos

: 3,380 pesos Sección plata: 2,680 pesos

2,680 pesos Sección Bronce: 1,980 pesos

1,980 pesos Platea Central : 1,980 pesos

: 1,980 pesos Platea Lateral: 1,580 pesos

1,580 pesos Jardín Derecho: 980 pesos

980 pesos Jardín Izquierdo: 980 pesos

980 pesos Berma General derecho : 780 pesos

: 780 pesos Berma General izquierdo: 780 pesos

*Precios sujetos a aplicación de cargos de servicio

Mapa de boletos para la MLB en México 2026

MLB en México 2026 Así luce el mapa oficial por secciones y precios de la Mexico City Series 2026 de las ligas mayores de beisbol en el Estadio Alfredo Harp Helú.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para la MLB en México 2026?

Para poder asistir a este evento, deberás adquirir tus entradas a través del sitio oficial de Ticketmaster, quien será la boletera oficial de este evento al igual que en años anteriores. Los boletos de ambos días estarán disponibles a partir de este próximo lunes 19 de enero desde las 11:00 horas, por lo que te recomendamos ingresar con anticipación a la plataforma para evitar posibles saturaciones del sistema.