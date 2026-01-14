NASCAR regresa a ‘The Chase’

. (Foto: @NASCAR)

No sólo hablamos de Cup, sino también de Xfinity y Truck. Los pilotos más dominantes estuvieron a punto de ser eliminados en la postemporada por volantes que accedieron a la ronda final en los últimos lugares y que estaban lejos de ser los punteros. Sin embargo, el esquema de calificación y eliminación no solo les permitió tener un lugar en la pelea por la corona, sino imponerse a quienes marcaron el paso a lo largo del año.

Luego de varias temporadas de molestia, los fans dijeron “¡No más!” e inundaron las redes sociales de las series con mensajes que reprobaban el esquema y exigían que se modificara. A NASCAR no le quedó más que escuchar a sus seguidores, y esta semana presentó los “nuevos” playoffs, una reinterpretación del pasado esquema conocido como “The Chase”, que tanto gustó en los inicios del milenio.

BANDERA VERDE

Steve O’Donnell, presidente de NASCAR, aseguró que el nuevo formato premia a los pilotos que tuvieron una buena temporada y al mismo tiempo honra la historia de la serie.“The Chase” se disputará en las últimas 10 carreras del año de Cup, las 9 finales de O’Reilly Auto Partes (antes Xfinity) y las últimas 7 de Truck, para mantener proporción en cada campeonato nacional.

Antes, ganar una sola carrera te daba boleto a la postemporada, incluso si era “de chiripa”. Eso terminó. Ahora estarán en la pelea por la corona los 16 pilotos con más puntos en la temporada regular de Cup (12 en O’Reilly y 10 en Truck), lo que busca premiar la consistencia.

Se modificó el sistema de puntuación:

Cada victoria otorgará 55 unidades , contra las 40 anteriores.

, contra las 40 anteriores. El líder del año recibirá 25 puntos extra sobre el segundo lugar, quien tendrá 25 sobre el tercero, y así sucesivamente.

ENTRADA A PITS

La diferencia entre el primero y el 16 (en Cup) será de 100 puntos. Bien por NASCAR. Esta medida es algo que debería analizarse en el deporte mexicano.Si bien las reglas eran conocidas por todos antes de iniciar la temporada, eran perfectibles. Lo más importante: se escuchó a los fanáticos, quienes son los que pagan un boleto y finalmente mandan.

Esta medida evita que una mala carrera en postemporada elimine a un piloto dominante todo el año. No habrá más eliminaciones y el playoff durará lo mismo para los clasificados. La pelea será más justa y en distintos tipos de pista (óvalo, súper óvalo e incluso trazado permanente) para demostrar quién merece el título de campeón.

SALIDA DE PITS

Otra serie que escucha a los fanáticos y ha generado un crecimiento espectacular es la Fórmula E. El pasado fin de semana disputó su segunda ronda con el E-Prix de la Ciudad de México, y vaya que dejó contentos a los asistentes.

El formato resulta dinámico: práctica, calificación (de eliminación directa) y carrera el mismo día, con participación de DJs y estrellas de la música, además de un gran concierto tras la premiación.El ganador fue Nick Cassidy, quien le dio su primer triunfo a Citroën en una ronda que se consolida en nuestro país.

Platiqué con Alberto Longo, cofundador de la serie, y aseguró que buscarán mantener la categoría por muchos años en la capital mexicana, un gran mercado no sólo para ellos, sino para las armadoras que patrocinan.

BANDERA A CUADROS…

Muy pendientes con las presentaciones de los nuevos monoplazas de Fórmula 1:

Mañana será la revelación de los autos de Red Bull Racing y Racing Bulls en Detroit , sede de Ford , su nuevo motorista.

será la revelación de los autos de y en , sede de , su nuevo motorista. De ahí no paramos hasta el 9 de febrero , cuando Aston Martin muestre sus armas.

, cuando muestre sus armas. Entre tanto, tendremos las primeras pruebas de pretemporada del 26 al 30 de enero en Barcelona, España, donde veremos el debut de Checo Pérez con el nuevo Cadillac F1 Team.

Así las cosas… sobre ruedas.