Querétaro vs Tijuana: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Querétaro vs Tijuana Xolos y Gilberto Mora visitan el Estadio Corregidora hoy (Crónica Digital)

Querétaro juega hoy contra Club Tijuana en partido correspondiente a la jornada del Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de hoy: horario y dónde ver en vivo este miércoles 14 dd enero.

El estadio Corregidora será testigo de cómo los Gallos Blancos buscan sumar sus primeros tres puntos en casa y mantener el invicto en el torneo de la primera división del futbol mexicano.

Tras un debut con empate en Ciudad Universitaria, los Gallos Blancos saben que sumar en casa es una obligación si quieren mantenerse competitivos desde las primeras fechas.

Del otro lado aparece el equipo comandado por Gilberto Mora. El conjunto fronterizo dejó buenas sensaciones defensivas ante América, pero sigue con la cuenta pendiente del gol.

Previa y pronóstico Querétaro vs Tijuana | Partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX

Querétaro inicia una nueva etapa bajo la dirección del chileno Esteban González, reciente campeón con Coquimbo Unido. En su primer partido, el equipo mostró orden, carácter y capacidad de respuesta, reflejados en el empate 1-1 ante Pumas, con anotación de Mateo Coronel. La asignatura pendiente sigue siendo la profundidad ofensiva, un aspecto que buscarán corregir ahora como locales.

Tijuana, comandado por Sebastián “Loco” Abreu, mantuvo la base que alcanzó la Liguilla del Apertura 2025 y reforzó su plantel con nombres de peso. El empate sin goles frente al América dejó sensaciones encontradas, con solidez atrás, pero poca claridad en ataque.

Por contexto y momento, se espera un duelo con goles, con ritmo controlado y márgenes mínimos. Estos equipos nunca han empatado 0-0 en su historial de enfrentamientos directos y los goles suelen aparecer. El pronóstico se inclina ligeramente hacia los Gallos Blancos.

¿A qué hora juegan Querétaro vs Tijuana hoy?

El partido correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026 se disputará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Querétaro vs Tijuana?

El juego no lo podrás ver gratis. La transmisión del encuentro estará disponible FOX y FOX One

Alineaciones probables Querétaro vs Tijuana

Querétaro: Guillermo Allison; Francisco Venegas, Santiago Homenchenko, Diego Reyes, Jaime Gómez; Lucas Abascia, Jhohan Julio, Lucas Rodríguez; Michel Carcelén, Jean Unjanque, Alí Ávila.

Tijuana: Antonio Rodríguez; Jesús Vega, Unai Bilbao, Jackson Porozo, Rafael Fernández; Iván Tona, Jesús Gómez; Gilberto Mora, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga; Mourad El Ghezouani.