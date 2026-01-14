Sorpresa en la Copa del Rey; Real Madrid queda eliminado en Octavos de Final

Eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey

El Albacete Balompié quienes juegan en Segunda División de España logró una victoria histórica al imponerse 3-2 al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26, en un partido disputado el 14 de enero de 2026 en el Estadio Carlos Belmonte.

¿Por qué fue un debut amargo para Álvaro Arbeloa?

El duelo marcó el estreno de Álvaro Arbeloa como director técnico del Real Madrid, pero el equipo no logró sostener la ventaja en los minutos finales. Los errores defensivos y la falta de contundencia terminaron costándole la eliminación en el torneo copero.

¿Quiénes anotaron los goles del partido?

El Albacete abrió el marcador con Javi Villar y selló el triunfo con un doblete de Jefté Betancor, incluido el gol decisivo en el minuto 94. Por el Real Madrid, Franco Mastantuono y Gonzalo García fueron los autores de los goles, aunque insuficientes para evitar la derrota.

¿Qué significa esta eliminación para el Real Madrid y el Albacete?

La derrota representa un golpe importante para el Real Madrid, que venía de perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, mientras que el Albacete celebra una noche inolvidable que lo impulsa en la Copa del Rey.