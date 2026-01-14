Tigres vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Tigres UANL y Pumas UNAM protagonizan uno de los partidos más esperados de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, cuando se enfrenten este miércoles 14 de enero en el Estadio Universitario de Nuevo León.

El duelo reúne a dos equipos con tradición, planteles competitivos y aspiraciones de protagonismo desde el arranque del torneo, por lo que promete intensidad y buen fútbol ante una afición que espera un espectáculo de alto nivel.

🤜🏼💥🤛🏼 Frente a Frente | Revisa el balance tras 65 duelos entre Tigres y Pumas en Torneos Cortos.@HEB_mexico pic.twitter.com/SWFEh2ZoV4 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 14, 2026

¿A qué hora es el Tigres vs Pumas y dónde se juega?

El encuentro se disputará en el Estadio Universitario, casa de Tigres, conocido por ser una de las plazas más complicadas del fútbol mexicano.

• Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

• Hora: 21:06 horas (tiempo del centro de México)

• Sede: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

La #GarraYEntrega de Pumas llega hasta el Volcán. La información de la transmisión de este partido es presentada por @DHLMex. 📦



📺 En vivo por: Azteca 7 | Fox | Fox One 🌟🔴📱#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/QbRxOMum83 — PUMAS (@PumasMX) January 14, 2026

¿Dónde ver en vivo Tigres vs Pumas?

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

Transmisión en TV

• Azteca 7 (televisión abierta)

• FOX Sports (televisión de paga)

Streaming

• FOX One, disponible con suscripción

¿Cómo llega Tigres al partido?

Tigres arranca el Clausura 2026 con la etiqueta de candidato al título, respaldado por un plantel experimentado y una de las mejores localías del torneo. El equipo regiomontano busca imponer condiciones desde casa y sumar sus primeros puntos importantes del certamen.

Con figuras como André-Pierre Gignac, Fernando Gorriarán y una base consolidada, los felinos apuestan por su poder ofensivo y solidez para marcar diferencia en las primeras jornadas.

¿Cómo llega Pumas al duelo ante Tigres?

Pumas llega a este compromiso con la intención de mostrar carácter fuera de casa y mantenerse competitivo desde el inicio del torneo. El conjunto universitario busca consolidar su idea de juego y sumar en una de las canchas más complicadas de la Liga MX.

Los auriazules apuestan por el orden defensivo, la intensidad y el talento joven de su plantel para dar la sorpresa ante Tigres y demostrar que pueden ser protagonistas en el Clausura 2026.