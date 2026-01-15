Calendario 2026

. .

CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ

El Campeonato Mundial de Ajedrez 2026 enfrentará al actual campeón, Dommaraju Gukesh, con el ganador del Torneo de Candidatos 2026, en un duelo que definirá al monarca del ajedrez mundial.

Gukesh llega como campeón con varias fortalezas claras: una preparación teórica profunda, una gran resistencia psicológica y una notable capacidad para jugar posiciones tensas durante muchas horas sin perder precisión. A su favor juega también la experiencia adquirida en su primer match por el título.

Sin embargo, tras alcanzar la corona, Gukesh no ha conseguido establecer una hegemonía clara frente a sus principales rivales. En contraste, el vencedor del Torneo de Candidatos llegará, en principio, en pleno estado de forma competitiva. El Campeonato Mundial aún carece de fecha y sede oficiales.

TORNEO DE CANDIDATOS 2026

El Torneo de Candidatos de la FIDE se disputará del 28 de marzo al 16 de abril en Chipre. De esta exigente competición saldrá el aspirante que retará a Gukesh por la corona mundial.

Jugadores clasificados y sus nacionalidades

Fabiano Caruana (USA) Anish Giri (Hol) Matthias Blübaum (Ale) Javokhir Sindarov (Uzb) Wei Yi (Chn) Andrey Esipenko (FIDE) R. Praggnanandhaa (Ind) Hikaru Nakamura (USA)

Los americanos parten como favoritos, pero no sería sorpresa alguna que otro jugador ganara el torneo dada la paridad de fuerzas.

Campeonato Mundial de Ajedrez Freestyle

Entre el 13 y el 15 de febrero de 2026, la localidad alemana de Weissenhaus albergará el primer Campeonato Mundial de Ajedrez Freestyle (Chess960) reconocido oficialmente por la FIDE. El torneo, a ritmo rápido, pondrá a prueba a los jugadores ante posiciones iniciales no convencionales.

Tata Steel Chess

Del 16 de enero al 1 de febrero, el tradicional Tata Steel Chess volverá a abrir la temporada con una de las alineaciones más sólidas del calendario, encabezada por el campeón defensor R. Praggnanandhaa y varias figuras de la élite mundial.

Chess.com Global Championship

El Chess.com Global Championship regresará el 14 de marzo de 2026 como parte del proceso de clasificación para la Esports World Cup. Se trata de uno de los torneos abiertos más importantes del circuito por su elevada bolsa de premios.

Total Chess World Championship (evento piloto)

Finalmente, en octubre de 2026 está previsto un evento piloto del Total Chess World Championship, un nuevo formato híbrido que combina partidas clásicas, rápidas y blitz.

De la última ronda del reciente campeonato mundial de blitz, Gukesh se enfrentaba a Quang Liem Le de Vietnam. Jugó la poco inspirada 48.Ce1?? (48.Cd5 mantenía el margen de tablas) y perdió rápidamente tras 48...Ta8! 49. Ac4 Ta2 50.Cd3 Cb4 51.Re1 Cxd3 0-1 Falta mucho para que llegue a la forma que lo hizo ganar el último campeonato mundial.