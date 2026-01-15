Canelo Álvarez anuncia fecha de su próxima pelea: ¿cuándo y dónde será la gran función de box?

Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene fecha definida para su esperado regreso al cuadrilátero. El boxeador mexicano anunció que su próxima pelea será el 12 de septiembre de 2026, en lo que promete ser una de las funciones más importantes del año dentro del boxeo internacional.

El anuncio fue realizado por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quien confirmó que el combate formará parte de una cartelera especial titulada “México contra el Mundo”, un evento que coincidirá con las celebraciones por el Mes de la Independencia.

Este regreso se dará luego de un periodo de recuperación para Canelo, quien se sometió a una cirugía en el codo tras su última pelea en 2025, razón por la cual pospuso su retorno a los encordados durante la primera mitad de 2026.

¿Dónde se realizará la pelea y qué se sabe del rival?

La función se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, consolidando a Medio Oriente como una de las nuevas sedes clave para eventos deportivos de alto nivel. Además, este combate marcará la primera gran cartelera promovida bajo el sello de Canelo Promotions, el nuevo proyecto del boxeador tapatío.

Hasta el momento, no se ha revelado el nombre del rival, ni el resto de los combates que integrarán la cartelera, aunque se espera que el oponente sea de alto perfil y que el evento cuente con figuras destacadas del boxeo internacional.

Con la fecha y sede ya confirmadas, la atención ahora se centra en el anuncio del contrincante y en el desempeño de Canelo Álvarez, quien buscará reafirmar su legado y protagonizar otra noche histórica para el boxeo mexicano.