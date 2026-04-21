León vs América: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

León vs América Las Águilas quieren sumar su segundo triunfo consecutivo en Liga MX (Crónica Digital)

León y Club América protagonizan hoy en el estadio Nou Camp uno de los partidos más interesantes de la jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te presentamos todos los detalles del juego de este martes 21 de abril: horario y dónde ver en vivo.

Ambos equipos llegan con la misma cantidad de unidades y con la necesidad urgente de sumar en la penúltima fecha de la presente temporada de la primera división del futbol mexicano. Mientras León atraviesa su mejor momento del torneo, América busca consolidar su reacción tras romper una racha negativa.

Previa y pronóstico León vs América: jornada 16 de la Liga MX

El conjunto esmeralda vive un repunte bajo el mando de Javier Gandolfi. La victoria reciente ante FC Juárez representó su cuarto triunfo consecutivo, lo que le permitió meterse de lleno en zona de clasificación. Con 22 puntos, León se ubica en la octava posición con miras en meterse a la Liguilla.

Del otro lado, el equipo dirigido por André Jardine también suma 22 unidades, aunque ocupa el sexto puesto gracias a una mejor diferencia de goles. Los azulcremas llegan motivado tras vencer a Toluca, resultado que puso fin a una racha de seis partidos sin ganar.

El historial reciente favorece a las Águilas. En los últimos diez enfrentamientos, América domina las estadísticas con cuatro victorias y cinco empates, mientras que León solo suma un triunfo. El pronóstico es de un empate esta noche.

¿A qué hora juegan León vs América hoy?

El silbatazo inicial está programado a las 21:06 horas tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido León vs América?

La transmisión del encuentro no va por TV abierta ni será gratis, estará disponible a través de la señal de FOX en televisión restringida, mientras que la opción vía streaming será por FOX One.

Alineaciones probables León vs América

León alinearía con Óscar García en la portería; Iván Moreno, Valentín Gauthier, Stiven Barreiro y Salvador Reyes en defensa; Rodrigo Echeverría, José Iván Rodríguez y Fernando Beltrán en el medio campo; Emilio Rodríguez, Diber Cambindo e Ismael Díaz en el ataque.

América podría saltar al campo con Rodolfo Cota bajo los tres postes; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja en la zaga; Erick Sánchez, Jonathan Dos Santos y Rodrigo Dourado en la zona media; Alejandro Zendejas, Patricio Salas y Brian Rodríguez en ofensiva.