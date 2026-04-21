Club América lanza jersey edición limitada PAC-MAN: cómo y dónde comprar. ( Club América - Bandai Namco )

Bandai Namco Entertainment America Inc., la editorial y desarrolladora líder a nivel mundial de entretenimiento interactivo, y el Club América traen de vuelta la “Noche PAC-MAN” a México, enfocada en activaciones para fans y mercancía exclusiva. Entre sus lanzamientos se encuentra la nueva jersey edición limitada PAC-MAN para la temporada 2026.

Tras el exitoso debut del año pasado, la asociación, editora en el hemisferio occidental de videojuegos populares basados en anime como GUNDAM, NARUTO SHIPPUDEN, DRAGON BALL y ONE PIECE, regresa con la “Noche PAC-MAN”, ofreciendo una celebración mejorada que conecta a los fans de los videojuegos y del fútbol en todo México.

¿Cómo y dónde comprar la nueva jersey edición limitada PAC-MAN con Club América?

De acuerdo con el comunicado compartido por Bandai Namco Entertainment America Inc. y Club América, la jersey edición limitada PAC-MAN estará disponible para su compra en línea a través de la tienda oficial del Club América, Ame Shop, y en los puntos de venta del estadio durante los partidos, hasta agotar existencias.

Además, en dicho comunicado se adelanta que la indumentaria estará disponible para compra más adelante esta semana también en Ame Shop, la página oficial de venta de artículos oficiales de las Águilas.

También se informó a los aficionados que la colección exclusiva de mercancía PAC-MAN x Club América estará disponible en Estados Unidos a través de Amazon y próximamente en México.

En estos partidos, los jugadores del América saldrán portando la jersey edición limitada PAC-MAN con Club América

La Noche PAC-MAN se apoderará de dos partidos muy esperados que contarán con los equipos varonil y femenil del Club América, en cuyos encuentros los jugadores tanto de la Liga MX Femenil como del equipo masculino saldrán con la jersey edición limitada PAC-MAN con Club América.

Liga MX Femenil – Club América Femenil vs Pachuca

Fecha: Viernes, 24 de abril de 2026

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Liga MX Varonil – Club América vs Atlas

Fecha: Sábado, 25 de abril de 2026

Hora: 21:00 horas

Sede: Estadio Banorte

En estos partidos, PAC-MAN estará presente con entretenimiento especial antes del partido y en el medio tiempo, así como en activaciones dentro del estadio. Los aficionados podrán disfrutar de una presentación en vivo especial de PAC-MAN x Club América con mariachi y un meet and greet con PAC-MAN antes del partido del sábado.

¿Cómo será la jersey edición limitada PAC-MAN con Club América?

De acuerdo con el Club América y el desarrollador global de entretenimiento interactivo para consolas, PC, plataformas en línea y móviles, las nuevas camisetas de edición limitada incluyen números estilizados, tipografías de estilo retro y un parche conmemorativo de la colaboración.

Los eventos de la Noche PAC-MAN están diseñados para involucrar a los asistentes, sin importar su equipo de fútbol favorito, durante toda la jornada.