Guillermo Cortés se convirtió en campeón mundial juvenil de Taekwondo en Tashkent 2026

Campeón mundial juvenil. Guillermo Cortés (c) regresó a México al sitio de honor en justas mundiales, luego de 16 años de ausencia. Le acompaña Rommel Pacheco (d) y su entrenador Carlos Cortés. (Conadfe)

Guillermo Cortés, campeón en el Mundial Juvenil de Taekwondo Tashkent 2026, visitó las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para mostrar la medalla de oro que ganó en los -59 kg.

El jalisciense de 16 años, quien le dio a México su quinta presea dorada en un Mundial Juvenil, se mostró entusiasta con sus resultados en el certamen del orbe. “Me siento muy bien, muy feliz, agradecido con Dios y con mi familia, que estuvo conmigo en todo momento y con toda la gente que me estuvo apoyando”, dijo a Rommel Pacheco, director de la Conade.

Guillermo Cortés ganó la final al coreano Ji Woon Ha, luego de avanzar en cinco combates para asegurar medalla dorada. Su entrenador es su papá, el profesor Carlos Cortés.

“En la final estaba muy emocionado, porque iba contra Corea, un país potencia, pero salimos con todo, me sentí muy bien y le pude ganar en dos rounds”, compartió el taekwondoín, quien regresó a México al sitio de honor en estas justas del orbe, luego de 16 años de ausencia.

En su camino el mexicano venció a taekwondoínes de Eslovenia, Costa Rica, Moldavia, Rusia y Canadá, antes de acceder a la final.

“A ninguno de estos contrincantes los conocía, todos son nuevos competidores y con alto nivel”, señaló el campeón, quien también cuenta con dos medallas de oro de los Campeonatos Mundiales de Cadetes: Sofía 2022 y Sarajevo 2023.

“Estoy muy feliz de estar en la Conade, muy agradecido por la invitación, muchas leyendas del deporte han estado aquí y me siento muy orgulloso de ahora estar yo”.