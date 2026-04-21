The Chevron Championship aumenta su bolsa de premios a nueve millones de dólares

Torneo LPGA Tour. Este es el trofeo que se llevará la campeona de The Chevron Championship el próximo domingo en Houston, Texas. (Foto especial)

El primer Major de la temporada LPGA Tour, The Chevron Championship dio a conocer este martes que aumentó la bolsa de premios a 9 millones de dólares, un millón más en comparación al 2025.

El Chevron Championship se disputará del 23 al 26 de abril en el campo de golf Memorial Park de la ciudad de Houston, Texas. La ganadora del Chevron Championship 2026 recibirá 1 millón 350 mil dólares.

“En Chevron, nos enorgullece seguir impulsando el golf femenino al aumentar la bolsa de premios del torneo a 9 millones de dólares y convertirlo en un evento especial para las jugadoras”, declaró Laura Lane, directora de asuntos corporativos de Chevron Corporation.

En total, la bolsa de premios del Chevron Championship ha aumentado en casi 6 millones de dólares desde que Chevron USA. Inc. asumió el patrocinio principal en 2022.

“Esta inversión refleja nuestro compromiso constante con el fomento de oportunidades en el deporte femenino, el reconocimiento del talento excepcional de estas atletas y el impulso del crecimiento del golf, que inspira a las futuras generaciones. Creemos que este importante aumento subraya el valor de la excelencia, la competencia y el progreso, tanto dentro como fuera del campo”.

El Chevron Championship ha sido pionero en ofrecer una beca por no superar el corte a todas las jugadoras participantes, y ahora es uno de los 11 eventos del LPGA Tour (de un total de 33) que ofrecen este apoyo.

El torneo ofrece una beca inigualable de 10 mil dólares para ayudar a los atletas participantes a cubrir sus gastos durante la semana, permitiéndoles concentrarse en su juego y en la competencia sin costo alguno.