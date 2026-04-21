Cartelera del 70 aniversario de la Arena México: precio de boletos para la gran función de lucha libre (CMLL)

Inaugurada el 27 de abril de 1956, la Arena México, conocida como “La Catedral de la Lucha Libre”, reemplazó a una estructura anterior para convertirse en la sede principal del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Este año, el recinto cumplirá su 70 aniversario, por lo que se espera una de las carteleras más espectaculares del año.

La Arena México, ubicada en la colonia Doctores, fue impulsada por Salvador Lutteroth González. Con capacidad para más de 16,500 espectadores, este recinto se ha transformado en un lugar mítico para la lucha libre en México. Aquí te compartimos el costo de los boletos de la función de este viernes 24 de abril, día en que se llevará a cabo la gran función de lucha libre que conmemora el 70 aniversario de la Arena México.

70 aniversario de la Arena México: precio de boletos

De acuerdo con la pagina oficial de la Arena México, los boletos para la cartelera de este viernes 24 de abril se pueden adquirir directamente en taquillas o a través de Ticketmaster.

Los precios de los boletos varían; sin embargo, el costo oscila entre los 171 pesos y los 1,116 pesos.

La entrada general en gradas puede adquirirse por 171 pesos cada una, siendo la opción más accesible. Por otra parte, el boleto en sección Ring N, en fila 6, se puede encontrar en 992 pesos por persona. Mientras que en la misma sección, pero en filas 3, 4 y 5, más cercanas al ring, el boleto tiene un costo de 1,116 pesos.

Horario y cartelera del 70 aniversario de la Arena México

La llamada “Catedral de la Lucha Libre” es el escenario más importante de este deporte a nivel mundial. En su ring, muchos luchadores se han convertido en leyendas.

El 70 aniversario de la Arena México será celebrado con una cartelera estelar que dará inicio en punto de las 20:30 horas este viernes 24 de abril, con un evento que busca conmemorar a uno de los recintos más emblemáticos de la lucha libre mexicana.

Aquí te compartimos las figuras que estarán en la cartelera del 70 aniversario de la Arena México:

Evento especial internacional

México vs Japón

Templario, Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Esfinge

vs

Kushida, Yutani, Okumura y Shoma Kato

Copa 70 aniversario de la Arena México de Amazonas

Tessa Blanchard

Lluvia

La Jarochita

India Sioux

Zeuxis

Reyna Isis

Olympia

Keyra

Los Dragones (Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario)

vs

Villano III Jr., Hijo del Villano III y El Elemental

La Arena México: cuando los cuadriláteros hablan

De acuerdo con el Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena México es el recinto donde se han llevado a cabo algunas de las batallas más importantes en la historia de la lucha libre.

Antes de 1956 existía la “Arena Modelo” en el mismo sitio, donde Lutteroth inició funciones el 21 de septiembre de 1933. Por ello, la Catedral de la Lucha Libre mantiene una historia estrechamente ligada con la escena cultural y deportiva en México.

Este recinto también ha sido un importante escenario para el boxeo. Ahí, muchos de los más grandes peleadores de México tuvieron momentos de gloria. Además, la Arena fue sede de las competencias de boxeo de los Juegos Olímpicos de 1968, siendo renombrada como “Arena 68”, donde México consiguió dos medallas de oro y dos de bronce.

Este viernes 24 de abril se celebrará el aniversario número 70 de un espacio mítico, donde la sangre, el sudor y la entrega de los atletas más representativos de la lucha libre y el boxeo han dejado huella en México.