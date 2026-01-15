México será sede del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2027

LAAC 2027 en Mayakoba. El Camaleón continúa celebrando grandes eventos de golf. (Foto especi)

El torneo Latin America Amateur Championship (LAAC) volverá a jugarse en México en 2027 y será de nuevo en el campo El Camaleón en Mayakoba en Quintana Roo, para marcar un nuevo capítulo en la historia del golf nacional y consolidando nuestro país como uno de los grandes referentes del deporte en la región.

La primera vez que el torne LAAC se jugó en ese lugar fue en 2020, siete años después El Camaleón volverá a ser la sede como reflejo del crecimiento del golf nacional, del trabajo formativo que se realiza desde etapas infantiles y juveniles, y del compromiso por seguir impulsando el talento amateur hacia el más alto nivel.

“Es para nosotros un orgullo y una gran responsabilidad ser sede de un evento de este tipo. Sin duda es una gran noticia para el golf mexicano, que sigue demostrando su capacidad en escenarios internacionales y tener a Mayakoba como club sede sin duda será una gran experiencia para todos los participantes”, mencionó Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación Mexicana de Golf.

En el anunció en la designación de México como sede estuvieron presentes: Mike Whan, USGA Chief Executive, Martin Hattrell, Chaiman The R&A, y Fred S. Ridley, Chairman del Augusta National Golf Club y el Masters Tournament. Por Mayakoba estuvo Luis Durán.