Pato O’Ward renueva con el equipo McLaren como piloto reserva

Ligado a la F1. Pato O'Ward desea seguir creciendo y desarrollándose como reserva de McLaren. (Foto espec)

El equipo McLaren F1 confirmó al actual campeón de F2 Leonardo Fornaroli y a la estrella de IndyCar el mexicano Pato O’Ward como sus pilotos de reserva para la temporada 2026.

Fornaroli fue fichado por McLaren en diciembre tras asegurarse el campeonato de F2, incorporándose a su programa de desarrollo de pilotos.

Como parte de sus funciones, el italiano será el piloto reserva designado durante la mayor parte de la temporada 2026, apoyando a los pilotos titulares Oscar Piastri y al campeón del mundo Lando Norris.

O’Ward, piloto líder de McLaren en la IndyCar, complementará a Fornaroli en la medida en que sus obligaciones en la IndyCar se lo permitan.

“Estoy emocionado por continuar en mi papel de piloto reserva del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, junto con mis funciones principales en la NTT IndyCar Series con Arrow McLaren”, dijo el mexicano.

“He aprendido muchísimo de las pruebas y de pilotar coches de F1 en los últimos años, así que estoy deseando seguir creciendo y desarrollándome”.

Junto a Fornaroli y O’Ward, McLaren confirmó que su plantilla completa de desarrollo para 2026 estará formada por Christian Costoya, Matteo De Palo, Leonardo Fornaroli, Ella Hakkinen, Ella Lloyd, Ella Stevens, Dries Van Langendonck y Richard Verschoor.

Alessandro Alunni Bravi, director de Asuntos Comerciales de McLaren declaró: “El equipo se complace en confirmar la alineación de su programa de desarrollo de pilotos, junto con sus programas de carreras y pruebas para 2026”.