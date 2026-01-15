Torque GC se presenta como el anfitrión oficial del LIV Golf Mexico City

Equipo Torque GC de la LIV Golf League. El chileno Joaquín Niemann (capitán), los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, más el colombiano Sebastián Muñoz estuvieron de visita en el Club de Golf Chapultepec. (Foto especial)

El equipo Torque GC, con sus integrantes, el chileno Joaquín Niemann como capitán, el colombiano Sebastián Muñoz y los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, hizo su presentación como anfitrión oficial del torneo LIV Golf Mexico City a jugarse en el Club de Golf Chapultepec del 16 al 19 de abril próximo.

Será la segunda vez que un torneo de la LIV Golf League se juegue en el emblemático Club de Golf Chapultepec, donde hace un año Joaquín Niemann logró una de sus cinco victorias de la temporada 2025.

Esta vez el equipo Torque GC, con la recién incorporación de Ancer, se comprometió a que sus jugadores portarán la bandera de México en sus uniformes durante la semana del torneo, como símbolo de respeto, unión y reconocimiento a la sede y a la afición local, así lo informó en conferencia de prensa.

“Agradecido de estar en México y comprometidos a hacer crecer este equipo. El equipo Torque va a estar usando la bandera de México en su uniforme para ir al campo de batalla ante un público y un ambiente increíbles”, dijo Niemann durante la presentación.

“Torque es más que un equipo, es una identidad compartida. Jugamos con orgullo latinoamericano y con la responsabilidad de representar a toda una región. En México será una semana muy especial para nosotros y queremos estar a la altura”, abundó el chileno, el jugador LIV más destacado de Latinoamérica.

Con Abraham, el equipo es más mexicano

Relajado. Abraham Ancer durante la práctica en el hoyo 18 del Club de Golf Chapultepec. (Avelina Merino)

Para la temporada 2026 de la LIV Golf League, Abraham Ancer llega al equipo Torque GC, en sustitución del chileno Mito Pereira, quien no pudo continuar en la liga por bajo rendimiento. El tamaulipeco procede del equipo Fireballs que capitanea el español Sergio García.

“Llegar a Torque GC representa un momento muy especial para mí. Ser parte de un grupo latino, competir con amigos y representar a nuestra región en el escenario global del golf es algo que me motiva profundamente. Estoy listo para este nuevo reto y para aportar todo lo que esté en mis manos”, dijo Abraham Ancer, quien agregó que trabajar con Sergio García fue muy grato, le aprendió mucho.

Como equipo latino, Torque GC combina el alto rendimiento deportivo con un profundo sentido de pertenencia cultural y regional con un papel protagónico para la semana de LIV Golf Mexico City, y una responsabilidad que asume con orgullo y compromiso ante la afición mexicana y latina.

Hermoso equipo de golf: Carlos Ortiz

Para el tapatío Carlos Ortiz jugar en el Club de Golf Chapultepec siempre es un honor y ahora con dos mexicanos en el equipo Torque dijo, “estamos haciendo un hermoso equipo de golf. Jugar por ti mismo me mueve, pero cuando tenemos un grupo como este es más”.

Observando a dónde caería la pelota. Carlos Ortiz y compañía se divirtieron un poco en el Club de Golf Chapultepec el jueves 15 de enero. (Avelina Merino)

Ortiz, que llegará a LIV Golf México City después de jugar el Masters de Augusta se mostró emocionado por que en México se está trabajando mucho en el desarrollo de la disciplina he hizo un recuento: “Tenemos dos eventos PGA Tour, uno LPGA, un evento LIV, algo que ningún otro país en la región lo hace”.

Para Sebastián Muñoz, jugar en México le hace sentir muy especial y como todo jugador LIV no pierde la esperanza de mejoras en la liga como los puntos de ranking mundial. “Nos gustaría tener la buena noticia de tener puntos de ranking mundial muy pronto”.

La temporada 2026 de LIV Golf iniciará en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudita a jugarse del 4 al 6 de febrero con el nuevo formato de 72 hoyos en vez de 54. El LIV Golf Mexico City será la sexta parada de la temporada.