Eduardo Derbez, el mexicano más constante en el torneo LAAC

Puede remontar. Eduardo Derbez comparte el undécimo sitio en el torneo LAAC en Lima, a la mitad de la competencia. (FMG)

La segunda ronda del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 que se juega en el Lima Golf Club no fue la más productiva para los mexicanos, pues, aunque cinco de ellos pasaron el corte, ninguno lo hizo dentro del Top 10.

Como firme líder del torneo se mantuvo por segundo día consecutivo el argentino Andy Schonbaum, quien luego de ronda de 68 golpes suma 134 (-6) para sacar dos golpes de ventaja al venezolano Andrés Medina Benedetti que tras recorrido de 70 lleva 136 (-4).

El mejor mexicano de los cinco que libraron el corte es Eduardo Derbez, quien entregó score de 73 golpes este viernes y acumula 141 impactos (+1) para compartir el sitio 11.

Le siguen sus connacionales Carlos Astiazarán, Gerardo Gómez y José Antonio Safa, quienes comparten el puesto 15 de la clasificación con suma de +2 golpes.

Héctor González Cramer se ubica en la posición T50 y es el quinto mexicano que jugará el fin de semana en la undécima edición del LAAC. Carlos Treviño y José López no consiguieron superar el corte.

A lo largo de la historia de este torneo dos mexicanos se han alzado con el título y han tenido la oportunidad de jugar el Masters Tournament, The Open y el U.S. Open. Ellos fueron; Álvaro Ortiz que lo consiguió en 2019 y Santiago de la Fuente en 2024.