Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 3 | Clausura 2026

Apenas han pasado una semana desde que comenzó la Liga MX y rápidamente ya tenemos la tercera fecha del campeonato. Este fin de semana, Tigres y Toluca, los finalistas del Apertura 2025 se enfrentarán de nueva cuenta luego de haber protagonizado la serie por el título en diciembre, donde ‘Los Diablos’ salieron bicampeones. Además, América buscará su primera victoria para evitar el que sería su peor arranque en la era de André Jardine.

Liga MX | Clausura 2026, Jornada 3 Así se disputará la tercera fecha del campeonato previo a la pausa por la Fecha FIFA de enero.

Mazatlán vs Monterrey | viernes 16 de enero (21:00 horas)

Por tercera ocasión consecutiva, los ‘Cañoneros’ se encargan de abrir la actividad del futbol mexicano. El cuadro de Mazatlán busca sus primeros puntos del semestre luego de iniciar con dos victorias de forma consecutiva. En frente, los Rayados cayeron a media semana y necesitan los tres puntos para comenzar a acercase a la parte alta de la clasificación general.

Necaxa vs Atlas | sábado 17 de enero (17:00 horas)

Para arrancar la actividad sabatina, los Rayos estarán de nueva cuenta en casa. El equipo de Aguascalientes arrancó con el pie izquierdo su camino como local hace unos días y ahora tiene otra oportunidad de darle una alegría a su afición. En contraparte, los rojinegros vienen de perder como visitantes y estarán fuera del Estadio Jalisco una vez más en busca de sumar puntos.

Chivas vs Querétaro | sábado 17 de enero (17:07 horas)

El inicio de temporada para las Chivas ha sido de dos victorias en dos partidos. Los rojiblancos se colocan en el segundo lugar de la clasificación general y ya están ilusionando a su afición. Ahora, quieren mantener el paso perfecto y aprovechar la localía para sumar otros tres puntos que reafirmen el proyecto de Gabriel Milito. Los Gallos todavía no saben lo que es ganar luego de iniciar el año con una derrota y un empate, por lo que buscan una sorpresa que los ponga en el camino del triunfo.

Tigres vs Toluca | sábado 17 de enero (19:00 horas)

En el partido estelar del fin de semana, Tigres estará en ‘El Volcán’ para recibir a los bicampeones del futbol mexicano. Los dos últimos finalistas se enfrentan de nueva cuenta apenas en la tercera fecha del certamen. Los regiomontanos vienen de perder una racha de más de 10 años sin perder ante Pumas en el Universitario de Nuevo León. Por su parte, los ‘Diablos’ iniciaron la campaña con dos victorias consecutivas y se colocaron rápidamente como los líderes generales de la competencia, demostrando de nueva cuenta que son los rivales a vencer.

Cruz Azul vs Puebla | sábado 17 de enero (21:05 horas)

Los dos “locales” de Puebla se enfrentan este fin de semana. ‘La Máquina’ tuvo su primer partido como local este torneo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, y logró una victoria para iniciar su camino. Ahora, quiere adaptarse tan bien como lo hicieron el año pasado en el Olímpico Universitario donde se fueron invictos. En frente, tendrán a “La Franja” quien juega habitualmente en ese estadio. Los ‘Camoteros’ vienen de conseguir sus primeros tres puntos y quieren seguir sumando para salir del fondo del cociente.

Tijuana vs Atlético de San Luis | sábado 17 de enero (17:06 horas)

El futbol regresa a la frontera con Tijuana buscando defender su invicto. Xolos suma una victoria y un empate, por lo que un nuevo triunfo los mantendría en la parte alta de la clasificación general en un buen inicio de torneo. Por su parte, los potosinos consiguieron una victoria sorpresiva al fin de semana luego de vencer al América y salir con los tres puntos de la capital del país. Ahora, se podrían poner como los mejores visitantes del certamen en caso de tener un resultado favorable.

Pumas vs León | domingo 18 de enero (12:00 horas)

Día de partido al medio día en el Olímpico Universitario. Pumas vuelve a su horario habitual para tener su segundo partido en casa. El equipo de Efraín Juárez consiguió un respiro luego de conseguir una victoria ante Tigres en el ‘Volcán’, cortando una racha de 11 años sin victoria. Ahora, quiere convencer a su afición de que este torneo puede ser diferente en casa con una victoria en CU. Mientras tanto, los ‘Esmeraldas’ cayeron en su visita de ‘hermanos’ frente a Pachuca y quieren evitar el comienzo de una mala racha.

Santos Laguna vs FC Juárez | domingo 18 de enero (17:00 horas)

De nueva cuenta, Los ‘Guerreros’ cayeron rápidamente al último lugar de la clasificación general. Los de Torreón han recibido seis goles y suman cero puntos, lo que los tiene en el sótano y con la urgencia de sumar sus primeros puntos. ‘Bravos’ perdió su partido de media semana en el último minuto, pero ha demostrado que puede ser un equipo competitivo de nueva cuenta para regresar a la liguilla una vez más.

Pachuca vs América | domingo 18 de enero (19:00 horas)

Finalmente, para cerrar la actividad, tendremos a los Tuzos recibiendo al América. Los hidalguenses están comenzando su primer torneo completo bajo el mando de Esteban Solari luego de la salida de Jaime Lozano. Mientras tanto, América arrancó el torneo con dos derrotas consecutivas por primera vez desde que André Jardine es el entrenador. El equipo azulcrema quiere evitar una crisis y sumar su primera victoria ante un rival que históricamente se les ha complicado en el ‘Huracán’ de Hidalgo.