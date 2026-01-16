Nacho Elvira comparte liderato en el torneo Dubai Invitational

Golfista español. Elvira fue de los contados jugadores que se impusieron a los vientos en Dubái. (Foto especial)

El español Nacho Elvira y el irlandés Shane Lowry se colocaron de líderes tras la segunda ronda en el torneo Dubai Invitational, del DP World Tour, mientras el norirlandés Rory McIlroy no pudo mantenerse en punta después de firmar ronda sobre par de campo al verse afectado por el fuerte viento que sopló en el Dubai Creek Resort.

Elvira, quien partió a tres golpes de McIlroy, firmó ronda de 68 golpes (-3), después de embocar seis birdies por tres bogeys, para que con un acumulado de 190 (-5) comparta el liderato junto a Lowry que también entregó ronda de 68.

Compartiendo el tercer puesto se encuentra el también español David Puig (después de ronda de 72) con el inglés Marcus Armitage que firmó un 70. Ambos llevan acumulado de -3 golpes.

A Rory McIlroy le afectaron las fuertes rachas de viento y no pudo firmar por lo menos el par del campo. El norirlandés número dos del mundo firmó un 74 (+3), en su recorrido cometió cinco bogeys y dos birdies, para quedar con un acumulado de -2 golpes.

Con el mismo resultado quedó el español Ángel Ayora, quien hizo un eagle en el hoyo 10 con el que compensó el triple bogey en el 2.

También comparten la quinta posición el francés Antoine Rozner y el sudafricano Thriston Lawrence.

Para Rory este es su segundo torneo de la actual temporada que inició en diciembre pasado con el Abierto de Australia.

Sin opciones de triunfo en el primer torneo del año del DP World Tour fue el británico Tommy Fleetwood, número tres del mundo, que hizo siete golpes sobre el par del campo, para acabar con +5.