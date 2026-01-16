Pumas vs Mazatlán Femenil: horario, canal y dónde ver en vivo el duelo de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil continúa con la actividad del Clausura 2026, y este viernes 16 de enero se disputará el encuentro entre Pumas Femenil y Mazatlán Femenil, correspondiente a la Jornada 3 del torneo.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, donde el conjunto auriazul buscará hacerse fuerte como local y escalar posiciones en la tabla general, mientras que las cañoneras intentarán dar la sorpresa en territorio universitario.

¿A qué hora y dónde se juega Pumas vs Mazatlán Femenil?

El duelo está programado para iniciar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y se espera una buena entrada, además de una amplia audiencia a través de plataformas digitales.

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

El encuentro podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de las siguientes opciones:

📺 YouTube: Canal oficial de la Liga MX Femenil

Canal oficial de la 📱 ViX: Disponible en su versión gratuita para dispositivos móviles y computadoras

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos en este arranque del torneo, por lo que el partido promete intensidad y emociones desde el silbatazo inicial.