Pumas vs Mazatlán Femenil: horario, canal y dónde ver en vivo el duelo de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil continúa con la actividad del Clausura 2026, y este viernes 16 de enero se disputará el encuentro entre Pumas Femenil y Mazatlán Femenil, correspondiente a la Jornada 3 del torneo.
El partido se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, donde el conjunto auriazul buscará hacerse fuerte como local y escalar posiciones en la tabla general, mientras que las cañoneras intentarán dar la sorpresa en territorio universitario.
¿A qué hora y dónde se juega Pumas vs Mazatlán Femenil?
El duelo está programado para iniciar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y se espera una buena entrada, además de una amplia audiencia a través de plataformas digitales.
¿Dónde ver EN VIVO el partido?
El encuentro podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de las siguientes opciones:
- 📺 YouTube: Canal oficial de la Liga MX Femenil
- 📱 ViX: Disponible en su versión gratuita para dispositivos móviles y computadoras
Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos en este arranque del torneo, por lo que el partido promete intensidad y emociones desde el silbatazo inicial.