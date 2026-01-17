Eduardo Derbez se mete a zona de luchar por el título LAAC 2026

Mexicano que persevera. Eduardo Derbez dio el salto en el momento indicado para ser uno de aspirantes a ganar el torneo LAAC que se juega en Lima. (FMG)

Con un tercer recorrido de 66 golpes (-4) y un acumulado de -3 impactos el mexicano Eduardo Derbez ascendió de un empate del undécimo sitio al cuarto, cuando restan 18 hoyos por jugarse en el torneo Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 que se juega en Lima Golf Club.

Derbez se localiza a dos impactos de distancia del nuevo líder, el argentino Segundo Oliva Pinto que sorprendió a todos al firmar ronda de 64 golpes (-6), la más baja en lo que va del todo el torneo. Pinto suma 205 (-5).

El mexicano embocó cinco birdies por un bogey para firmar su recorrido más bajo en tres rondas, de 66 golpes que lo inspiran a jugar concentrado y apuntar al objetivo de convertirse en el tercer mexicano en conquistar el LAAC 2026, como en su momento lo hicieron Álvaro Ortiz (2019) y Santiago De la Fuente (2024).

Derbez comparte el cuarto sitio con el venezolano Virgilio Paz, el argentino Mateo Pulcini y el paraguayo Erich Fortagle. Se espera una ronda final muy reñida este domingo.

El argentino Andy Schonbaum, quien durante dos días estuvo de líder, entregó ronda de 72 (+1) y descendió al segundo sitio, mismo que comparte con el brasileño Eduardo Matarazzo (66). Ambos suman 206 (-4).

Los mexicanos que prácticamente están lejos de luchar por el título del torneo LAAC, pero no imposible son: Gerardo Gómez y Carlos Astiazarán empatan en la posición 12 con 212 (+2).

Mientras José Antonio Safa marcha T26 con 216 (+6) y Héctor González Cramer cierra en T45 con 220 (-10).

Quien resulte campeón este domingo ganará el derecho de jugar los Majors: Masters Tournament, The