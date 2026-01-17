Reaccionan Diablos Rojos y ganan el segundo ante Atlanta

SOBRESALIENTE. Janae Jefferson bateó el ciclo —jonrón, doble, sencillo y triple— para erigirse como la figura del triunfo de Diablos Rojos Femenil. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Fue una noche de ensueño para Janae Jefferson, quien bateó el ciclo —jonrón, doble, sencillo y triple— para erigirse como la figura del triunfo de Diablos Rojos Femenil ante Atlanta Smoke, por marcador de 11-10, en el segundo juego internacional de pretemporada de las campeonas mexicanas, rumbo al arranque de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

La carrera de la quiniela para las estadounidenses llegó en los spikes de Alex Coleman, tras embasarse con sencillo a tercera, robar segunda y anotar con un imparable de Alynah Torres.

JEFFERSON ABRE EL ATAQUE ESCARLATA

La ofensiva de Diablos comenzó encendida y la propia Janae Jefferson, elemento de Team USA y primera en el orden, conectó cuadrangular por el jardín central para inaugurar la pizarra. Más tarde, la cuarta al bat, Leannelys Zayas, también disparó un vuelacercas para el 2-1 a favor de las locales al cierre de la primera entrada.

El duelo se convirtió en un toma y daca. Ambas escuadras armaron rally de cuatro carreras en la segunda entrada, mientras que Smoke tomó ventaja en el tercer inning con anotaciones de Elizabeth Mason y Silentrain Espinoza, para el 7-6 momentáneo.

SMOKE SE DESPEGA; DIABLOS RESPONDE

Las visitantes, tricampeonas estadounidenses, ampliaron la ventaja en el cuarto episodio con un jonrón solitario de Kalei Harding, su segundo en días consecutivos.

Sin embargo, las escarlatas reaccionaron y consiguieron el empate 8-8 en el cierre del mismo inning, gracias a las anotaciones de Byanka Durán y Janae Jefferson, tras una seguidilla de imparables y una base por bolas que prendió a la ofensiva capitalina.

ATLANTA INSISTE, PERO LLEGA LA VOLTERETA

En la sexta entrada, Smoke volvió a presionar. Dallis Goodnight, primera en el orden, conectó hit al izquierdo, se robó segunda y llegó a tercera con un error de la receptora Rosangela Jardines, quien tiró al jardín central. Goodnight anotó tras una rola de Coleman, en una jugada donde el tiro al plato fue impreciso.

La propia Coleman anotó la décima carrera para Atlanta después de una base por bolas a Kalei Harding y un imparable de Torres.

EL CICLO Y LA REMONTADA

Pero las Diablos no querían cerrar la serie sin al menos una victoria. En el cierre de la sexta entrada explotaron con tres carreras, destacando el triple de Janae Jefferson, batazo que completó su primer ciclo en su temporada debut con el equipo escarlata.

Jefferson, Sandoval y Jackson cruzaron el plato para sellar las 11 carreras definitivas.

SIGUEN LOS DUELOS INTERNACIONALES

Con este resultado, Diablos Rojos Femenil obtuvo su primer triunfo de la pretemporada en partidos con público. Este domingo continuarán su actividad internacional al recibir en el Estadio Alfredo Harp Helú a la Selección Nacional de Italia.