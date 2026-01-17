Rory McIlroy aún con posibilidades de conquistar el Dubai Invitational

Torneo DP World Tour. Rory McIlroy, cerca de llevarse la victoria en Dubái. (@DPWorldTour)

Rory McIlroy, número dos del mundo, aún tiene posibilidades de conquistar el Dubai Invitational, al localizarse a tres golpes de distancia del líder Nacho Elvira, a falta de una ronda para el final del torneo del DP World Tour.

El norirlandés que firmó cuatro birdies y un bogey en la tercera ronda, entregó score de 68 golpes en el Dubai Creek Resort para ubicarse en la quinta posición con un acumulado de cinco golpes bajo par.

Elvira que se mantuvo firme en la punta del torneo, también firmó 68 golpes y saca dos de ventaja sobre el sudafricano Dylan Frittelli que subió al segundo lugar luego de ronda de 66.

También en el segundo sitio está el inglés Marcus Armitage (66) y Shane Lowry (70). Elvira aspira a su tercera victoria en el DP World Tour.

Rory McIlroy declaró a Sky Sports que estaba aprovechando su primera salida competitiva del año como una especie de “semana de práctica” para “desoxidarse” de cara al Dubai Desert Classic de la próxima semana, pero que seguía con ganas de conseguir la victoria.

El cinco veces ganador de un Major firmó siete birdies en un 66 inicial para liderar tras la primera ronda, pero falló cuatro golpes en un errático 74 en la segunda ronda el viernes.

Su recorrido de este sábado Rory lo calificó así: “Un poco mejor que ayer (viernes), mantuve la bola seca en lugar de las cuatro bolas de agua que tuve (en la segunda ronda), tras la ronda del sábado.

“Tuve un día bastante complicado; el viento arreció de nuevo, pero quizás no tanto como el viernes. Tuve un comienzo lento, pero mantuve la paciencia y aguanté, y fui recompensado con tres birdies en los últimos nueve hoyos. Es fantástico llegar a la ronda final con opciones de ganar un torneo”.

El segundo español en el Top 10 es David Puig que firmó ronda de 70 y lleva cuatro golpes bajo par en el acumulado para compartir un empate al noveno sitio.