Diablos Rojos vence a Italia en pretemporada

El primer juego de Diablos Rojos Femenil ante la Selección Nacional de Italia no representó complicaciones para las campeonas de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), quienes dominaron el encuentro para imponerse 5-2 en el Estadio Alfredo Harp Helú, en Ciudad de México.

En su tercer duelo internacional rumbo a la campaña 2026 del circuito profesional mexicano, las escarlatas lucieron cómodas y mejor adaptadas en comparación con los juegos previos ante el Atlanta Smoke, con quienes dividieron triunfos.

LA OFENSIVA MARCA EL RUMBO DEL PARTIDO

La primera entrada dictó el destino. La estrella estadounidense Janae Jefferson conectó hit al izquierdo, avanzó con toque de sacrificio de Yamilet Sandoval y anotó gracias al doblete de Rosangela Jardines, para inaugurar el marcador en favor de las locales.

Posteriormente, Jazmyn Jackson recibió base por bolas, llegó a tercera con el batazo de Jardines y pisó home tras el sencillo de Elizabeth Robert. Finalmente, la propia Jardines llegó a la registradora con otro imparable de Robert, para el 0-3 inicia

DIABLOS AMPLÍA LA VENTAJA TEMPRANO

Las rojas extendieron la ventaja en el tercer episodio, cuando Leannelys Zayas conectó sencillo por el short stop, avanzó a segunda en bola ocupada y anotó tras un doblete de Robert.

Una carrera más cayó en la cuarta, nuevamente en los spikes de Jefferson, quien bateó doblete y llegó al plato con otro batazo de dos bases de Jackson.

ITALIA RESPONDE, PERO NO ALCANZA

Las italianas rompieron el cero en la quinta entrada: Giulia Longhi conectó el primer hit a Carley Hoover, avanzó a segunda tras base por bolas a Laura Vigna, llegó a tercera en bola ocupada y anotó con sencillo de Erika Piancastelli, para el 1-5.

Ya en la séptima, Piancastelli volvió a producir con un doblete que impulsó a Cecchetti, para CERRAR LA PIZARRA 2-5

HOOVER BRILLA EN EL CENTRO DEL DIAMANTE

Fue una destacada actuación de la estadounidense Carley Hoover, quien lanzó cinco entradas completas, enfrentó a 22 bateadoras, permitió solo dos hits, otorgó cuatro bases por bola y recetó nueve ponches, en su proceso de adaptación al Estadio Alfredo Harp Helú.

De esta manera continua la preparación del equipo campeón de la LMS. Este lunes se disputará el segundo encuentro ante la Selección de Italia, a puerta cerrada, en el propio Estadio Harp Helú.