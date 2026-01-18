Venus Williams, a los 45 años: “Pensaré en mi futuro cuando toque decidir”

LEYENDA VIVA. La tenista estadounidense aún no piensa en el retiro.

La estadounidense Venus Williams, ganadora de siete títulos de Grand Slam y que, a sus 45 años, disputó la presente edición del Abierto de Australia, se mostró feliz por el apoyo del público y por su nivel competitivo, pese a caer ante la serbia Olga Danilovic.

Venus se convirtió en la jugadora de mayor edad en disputar el cuadro principal del primer grande de la temporada, un hito sin precedentes en la era moderna. Aun así, la norteamericana evitó hablar de una posible retirada o de si esta sería su última participación en Melbourne.

Venus evita hablar de su retiro y se enfoca en el dobles

“Pensaré en mi futuro cuando toque. Ahora juego el dobles y me centro en eso”, expresó la veterana estrella, quien también se negó a confirmar si volverá a jugar el Abierto de Australia en 2027. “Mi objetivo es el dobles y ahí está mi mente”, insistió.

La mayor de las Williams, que jugó dos finales en Australia —ambas perdidas ante su hermana Serena Williams— estuvo muy cerca de sumar una victoria memorable. En el tercer set dominaba por 4-0, pero sufrió un bajón físico que permitió la remontada de Danilovic, quien encadenó seis juegos consecutivos.

Un partido emotivo y la ovación del público

“Fue especial, un partido increíble. El ambiente y el empuje de la gente me ayudó. Danilovic tuvo algo de suerte, pero también jugó muy bien”, reconoció Venus, quien compitió en Australia por vigésima segunda vez en su carrera.

Lejos de lamentarse, la estadounidense afirmó: “Estoy orgullosa de mi esfuerzo. Cada partido juego mejor y tengo que seguir trabajando. Cuantos más partidos juegue, mejor”.

Una despedida cargada de emoción

Al finalizar el encuentro, Venus Williams fue despedida con una ovación prolongada. El público en Melbourne celebró la entrega y la vigencia de una leyenda del tenis, que a sus 45 años continúa compitiendo al máximo nivel, pese a no ganar un partido desde mediados del verano pasado.

La estadounidense salió de la pista entre aplausos, reflejo del reconocimiento a una carrera extraordinaria y a su inalterable espíritu competitivo.