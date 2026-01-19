¡Cayó un coach más en la NFL!: Sean McDermott está fuera de los Bills

Sean McDermott El entrenador en jefe clasificó a los Bills a los Playoffs en ocho de sus nueve temporadas con el equipo, llegando hasta el Campeonato de Conferencia en dos ocasiones.

La NFL continúa dando sorpresas en esta recta final de la temporada y el día de hoy tenemos el anuncio de un nuevo despido. Se trata de Sean McDermott, quien fue destituido como el entrenador en jefe de los Buffalo Bills, quien llevaba nueve temporadas al frente de la franquicia. De esta forma, se convierte en el décimo head coach en perder su trabajo este año en la NFL.

Sean McDermott se va de Bills tras caer en ronda divisional

Este lunes 19 de enero, los Bills anunciaron que McDermott no continuará más como el entrenador en jefe de este equipo y que la decisión fue tomada luego de que el equipo cayera eliminado de la Ronda Divisional de este año en contra de los Denver Broncos.

Sin Kansas City, Baltimore ni Bengals, los Bills lucían como uno de los favoritos para poder llegar al Super Bowl con Josh Allen como su quarterback titular, escenario que tendrá que seguir esperando al menos un año más.

Mc Dermott y los Bills han sido eliminados de la ronda divisional o campeonato de conferencia en los últimos siete años de forma consecutiva, cuatro de ellos ante Kansas City Chiefs.

En su tiempo como entrenador en jefe, los Bills ganaron cinco campeonatos de división consecutivos entre 2020 y 2024. Además, registró un récord en temporada regular de 98 victorias y 50 derrotas, siendo su única temporada con récord perdedor la de 2018, cuando terminaron con 6-10.

NFL alcanza cifra récord de más entrenadores despedidos en un año

De esta forma, la NFL llegó a su décimo entrenador en jefe cortado en una misma temporada, alcanzando ya una nueva cifra récord:

Tennessee Titans - Brian Callahan New York Giants - Brian Daboll Arizona Cardinals - Jonathan Gannon Cleveland Browns - Kevin Stefanski Las Vegas Raiders - Pete Carroll Miami Dolphins - Mike McDaniel Pitssburgh Steelers - Mike Tomlin Atlanta Falcons: Raheem Morris Baltimore Ravens - John Harbaugh Buffalo Bills - Sean McDermott

Los casos de Mike Tomilin y de John Harbaugh destacan por ser quienes tenían más tiempo al frente de sus respectivos equipos y siendo ambos ganadores del Super Bowl, pero marcados por la ausencia de éxito reciente en los Playoffs