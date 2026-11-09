¿Cuándo son los cuartos de final de la Liga MX Femenil? Fechas, partidos y horarios

Cuartos de final de la Liga MX Femenil. La Liguilla del Apertura 2026 comenzará el martes 10 de noviembre con cuatro enfrentamientos de eliminación directa. (Redes Sociales)

Luego del torneo debut del nuevo formato de la Liga Femenil BBVA, ya se han dado a conocer las fechas y los horarios para que se disputen los cuartos de final, en donde ocho equipos se medirán para determinar a la campeona de la Liga MX Femenil.

Los encuentros se disputarán entre el martes 10 y el domingo 15 de noviembre, con cuatro series de eliminación directa que definirán a las semifinalistas del torneo; América, Rayadas, Tigres, Chivas, Pachuca, Toluca, Pumas y FC Juárez son los clubes que consiguieron su clasificación después de la fase regular.

Cuartos de final de la Liga MX Femenil: fechas y horarios de los partidos de ida

La Liguilla comenzará el martes 10 de noviembre con dos encuentros. Pumas recibirá a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que FC Juárez enfrentará a Chivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

La actividad continuará el miércoles 11 de noviembre con América frente a Toluca y Pachuca contra Rayadas.

El calendario de ida es el siguiente:

Martes 10 de noviembre, 19:00 horas: Pumas vs. Tigres, Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs. Tigres, Estadio Olímpico Universitario. Martes 10 de noviembre, 21:00 horas: FC Juárez vs. Chivas, Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez vs. Chivas, Estadio Olímpico Benito Juárez. Miércoles 11 de noviembre, 19:00 horas: América vs. Toluca, Estadio Banorte.

América vs. Toluca, Estadio Banorte. Miércoles 11 de noviembre, 21:00 horas: Pachuca vs. Rayadas, Estadio Hidalgo.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Los encuentros representan la primera oportunidad para que los ocho clubes obtengan una ventaja antes de los compromisos definitivos.

Liga MX Femenil: ¿cuándo son los partidos de vuelta de cuartos de final?

Los encuentros de vuelta se disputarán durante el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Tigres y Chivas tendrán la oportunidad de definir sus respectivas eliminatorias como locales, mientras que Rayadas y Toluca cerrarán la ronda el domingo.

Las fechas y horarios son:

Sábado 14 de noviembre, 17:00 horas: Tigres vs. Pumas, Estadio Universitario.

Tigres vs. Pumas, Estadio Universitario. Sábado 14 de noviembre, 21:00 horas: Chivas vs. FC Juárez, Estadio Akron.

Chivas vs. FC Juárez, Estadio Akron. Domingo 15 de noviembre, 19:00 horas: Rayadas vs. Pachuca, Estadio BBVA.

Rayadas vs. Pachuca, Estadio BBVA. Domingo 15 de noviembre, 21:10 horas: Toluca vs. América, Estadio Nemesio Díez.

Los cuatro equipos que superen sus respectivas eliminatorias avanzarán a las semifinales del Apertura 2026.

¿Cómo quedó la clasificación en la fase regular de la Liga MX Femenil?

La fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil concluyó después de 14 jornadas, con América y Rayadas como líderes de sus respectivos grupos, ambos con 37 puntos. Las Águilas también finalizaron en el primer lugar de la tabla general gracias a su mejor diferencia de goles, con +50 frente al +34 del conjunto regiomontano.

A diferencia de torneos anteriores, la competencia se dividió en dos grupos de nueve equipos, de los cuales únicamente los cuatro primeros de cada sector consiguieron su clasificación a los cuartos de final. Así quedaron las posiciones de los ocho clubes que avanzaron a la Liguilla:

Grupo A

1. Rayadas: 37 puntos.

37 puntos. 2. Tigres: 35 puntos.

35 puntos. 3. FC Juárez: 30 puntos.

30 puntos. 4. Toluca: 27 puntos.

Grupo B

1. América: 37 puntos.

37 puntos. 2. Chivas: 30 puntos.

30 puntos. 3. Pumas: 20 puntos.

20 puntos. 4. Pachuca: 19 puntos.

En la clasificación general, América terminó por encima de Rayadas, Tigres, Chivas, FC Juárez y Toluca. Sin embargo, el sistema de clasificación por grupos permitió que Pumas y Pachuca avanzaran a la fase final pese a ocupar el noveno y décimo lugar general, respectivamente.

Por su parte, León y Santos Laguna quedaron eliminados a pesar de sumar 25 y 22 unidades, cifras superiores a las obtenidas por las universitarias y las Tuzas. Esto se debió a que ambos clubes compitieron en el Grupo A, donde finalizaron en la quinta y sexta posición.

Con los ocho equipos clasificados, los cuartos de final quedaron definidos con los enfrentamientos Rayadas vs. Pachuca, América vs. Toluca, Tigres vs. Pumas y Chivas vs. FC Juárez, que se disputarán entre el 10 y el 15 de noviembre.