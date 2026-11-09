México define a sus representantes para el Spirit International Amateur Golf Championship 2026

SELECCIÓN NACIONAL. Eduardo Derbez, Carlos Treviño, Regina Jiménez y Alexa Saldaña.

Eduardo Derbez, Carlos Treviño, Regina Jiménez y Alexa Saldaña serán los encargados de representar a México en el Spirit International Amateur Golf Championship 2026, prestigioso certamen que celebrará su décima segunda edición del 10 al 14 de noviembre en Whispering Pines Golf Club, en Texas, Estados Unidos.

La delegación mexicana formará parte de un selecto grupo de competidores en uno de los escaparates más importantes del golf amateur internacional. En esta edición participarán representantes de 20 países: Argentina, Australia, Canadá, Colombia, República Checa, Inglaterra, Francia, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Escocia, España, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Tailandia y Estados Unidos.

Un escenario de talla internacional

A lo largo de sus ediciones, el Spirit International Amateur Golf Championship ha construido una sólida trayectoria dentro del golf amateur mundial, consolidándose como una plataforma de gran relevancia para el desarrollo y la proyección de jugadores con aspiraciones a los más altos niveles de competencia.

El torneo reúne a algunas de las mejores promesas del golf internacional, brindando a los participantes la oportunidad de medirse ante talento de distintas regiones del mundo en un entorno altamente competitivo.

Calendario de competencia

El programa oficial contempla la ceremonia inaugural para el martes 10 de noviembre, mientras que el miércoles 11 se llevará a cabo la ronda oficial de práctica.

La competencia arrancará el jueves 12 de noviembre con la primera ronda, continuará el viernes 13 y concluirá el sábado 14 con la ronda final. Ese mismo día se celebrará la ceremonia de clausura y la entrega de medallas a los participantes destacados.

México busca destacar

La presencia de Eduardo Derbez, Carlos Treviño, Regina Jiménez y Alexa Saldaña representa una nueva oportunidad para que el golf mexicano continúe ganando protagonismo en el ámbito amateur internacional.

La Federación Mexicana de Golf reconoció el esfuerzo y la dedicación de sus representantes, al tiempo que les deseó el mayor de los éxitos en esta importante competencia, en la que buscarán poner en alto el nombre de México frente a algunas de las mejores delegaciones del mundo.

Página oficial del evento: https://www.thespiritgolf.com/the-spirit/2026-championship/