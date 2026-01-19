¿Cuándo juega México vs Panamá? Fecha del partido de la Selección Mexicana (@TeamJimenez9 y Efe)

Se aproxima el Mundial FIFA 2026, y México debutará como país sede junto a Estados Unidos y Canadá, en una fiesta mundialista marcada por la controversia en torno a los costos de los boletos y la relación del presidente de la FIFA con el presidente de Estados Unidos, además de la disputa internacional por definir qué país domina uno de los deportes más jugados en el mundo.

La Ciudad de México será la sede del partido inaugural del Mundial de 2026, y México, dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, inicia su preparación rumbo al torneo para enfrentar a Sudáfrica y abrir la justa mundialista.

Como parte de esta preparación, el Tricolor se medirá ante la selección de Panamá para comenzar a ajustar piezas y afinar su funcionamiento. Aquí te compartimos la fecha, el horario y dónde y cómo ver en vivo el partido amistoso entre México y Panamá.

Fecha y horario del México vs Panamá

El primer partido de preparación de la Selección Mexicana rumbo a su debut mundialista, programado para el 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, será este jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández, ubicado en la Ciudad de Panamá, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

El primer compromiso de México, previo al Mundial 2026, servirá para que Javier Aguirre afine las estrategias defensivas y ofensivas del equipo.

Este encuentro no solo es relevante para México, sino también para la selección Panameña, ya que los duelos ante el Tricolor suelen ser de gran importancia debido a la rivalidad construida en eliminatorias mundialistas y la Copa Oro.

¿Dónde y cómo ver el México vs Panamá?

Como es costumbre en los encuentros de la Selección Mexicana, la transmisión en vivo del partido estará disponible tanto en televisión abierta como en TV de paga. Los aficionados podrán seguir la cobertura y el encuentro a través de Televisa y TV Azteca.

En territorio mexicano, el partido podrá verse por Canal 7 de Azteca Deportes y Canal 9 de TUDN. En cuanto a la transmisión vía streaming, el encuentro estará disponible en ViX Premium.



