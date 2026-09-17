Detroit Lions vs. Buffalo Bills: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la NFL (Agencia EFE/JOHN G. MABANGLO/CJ GUNTHER EFE/EPA)

Este jueves por la noche arranca la segunda semana de la National Football League (NFL), con un duelo entre los Lions de Detroit contra los Bills de Buffalo, ambos equipos arrancaron con una victoria la temporada 2026-2027.

La semana 2 tiene programados 16 partidos los días jueves, domingo y lunes. Siendo la cartelera estelares: Lions vs. Bills, el jueves por la noche; Colts vs. Chiefs en domingo por la noche y; Gigants vs. Rams el lunes por la noche.

¿Horario y dónde ver el partido?

El Thursday Night Football que se llevará a cabo en el Highmark Stadium, casa de los Bills, empezará a las 18:15 horas y podrá verse a través de FOX, FOX One y en DAZN con el NFL Game Pass.

Su último encuentre se dio en la temporada 2024-2025 con un partido reñido de equipos, el resultado final fue de 48-42, siendo ganador los Buffalo Bills.

En la temporada pasado los Bills perdiendo contra los Denver Broncos en la Ronda Divisional de los Playoffs, con un marcados de 33 ante 30.

Los Lions terminaron la campaña pasada con un nueve partidos ganados y ocho perdidos, impidiéndoles clasificar a los Playoffs. En la temporada 2024-25, se quedaron atascados en la Final de la Conferencia Nacional contra los 49ers, donde perdieron 34 a 31.

Detroit Lions, nuca ha disputados un Super Bowl desde la que se creó el forma en 1967.

¿Dónde ver los partidos de la NFL?

Para poder ver todos los partidos de la NFL, es necesario contratar a través de DAZN el NFL Game Pass, no obstante, plataformas como Disney+ y FOX One llegan a transmitir algunos partidos.

En televisión abierta el canal 5 y es el encargados de transmitir los partidos, mientras que en televisión de paga ESPN y FOX