América: ¿Refuerzos azulcremas debutarían en el Clásico Nacional contra Chivas?

América Las Águilasesperan poder contar con sus nuevos jugadores para el partido donde se juegan más que el orgullo. (Mexsport)

América tuvo diversos fichajes para el Apertura 2025, ahora, los refuerzos azulcremas pueden tener un debut en los próximos días y el Clásico Nacional puede ser una buena ventana para que brillen en la cancha.

¿Qué refuerzos ya tuvieron minutos con América en el Apertura 2026?

De esta forma, las Águilas del América esperan poder contar con sus nuevos jugadores para el partido donde se juegan más que el orgullo, además, los refuerzos pueden demostrar que son parte de uno de los más grandes por su talento.

América ha sufrido una auténtica reestructuración, luego de la salida de André Jardine y de no fichar a grandes nombres conocidos en el futbol internacional, pero aún así, es gente de calidad.

Así también, Guillermo Almada llevó a seis nuevos jugadores, pero sólo tres han visto actividad y en el Clásico Nacional otros elementos podrían tener acción en la cancha.

Algunos que tuvieron actividad con las Águilas son Óscar Perea, Edwin Cerrillo y Miguel Borja, pero ante Chivas, América tiene la oportunidad de probar a otros jugadores en un partido donde se juegan más que el orgullo.

¿Qué jugadores del América debutarían ante Chivas?

Uno de los elegidos sería Carlos Álvarez, quien llegó en lugar de Álvaro Fidalgo, pero siempre que se recupere de una pubalgia la cual le impide jugar al 100 por ciento por el momento.

Por otra parte, Santiago Ramos Mingo también tendría minutos en el Clásico Nacional, pues Almada quiere que tome ritmo cuanto antes, ya que las Águilas necesitan todo el apoyo ofensivo.

De esta forma, serían otros dos jugadores los que tengan actividad con el América cuando enfrente a Chivas, ya que es un duelo que no quieren perder y es una gran oportunidad para probar jugadores.