¿Quién es Óscar Perea, el jugador del América convocado a la Selección de Colombia?

América recibió una noticia que no veía venir, uno de sus jugadores, Óscar Perea será parte de la Selección de Colombia, ya que fue incluido en la próxima convocatoria de su combinado.

De esta forma, Óscar Perea recibió por primera vez el llamado de la Selección Colombia para disputar los próximos partidos amistosos, por lo que poco a poco se va ganando la confianza tanto de Almada como de la directiva cafetalera.

¿Quién es Óscar Perea, el jugador del América y Seleccionado de Colombia?

Además, Perea con América ha tenido un gran rendimiento, por lo que llamó la atención de Néstor Lorenzo y será parte del combinado colombiano en la próxima Fecha FIFA.

Óscar Perea es un futbolista colombiano que juega como extremo o delantero en el Club América, nació el 27 de septiembre de 2005 en Pereira, Colombia y ya es parte de la Selección de su país.

Perea destaca por su velocidad, aceleración y se formó en el Atlético Nacional de Colombia, pero pasó por el futbol europeo con el Racing de Estrasburgo de Francia y clubes de Portugal.

¿Cuántos goles lleva Óscar Perea con el América?

Así, el colombiano disputó ya cuatro partidos disputados con las Águilas, dos de ellos como titular con dos goles y 162 minutos de actividad, por lo que ya es parte del cuadro cafetalero, aunque tendrá que pelear por la titularidad.

Así, Perea se convirtió en una de las caras nuevas de la convocatoria, la cual enfrentará Colombia en Septiembre y Octubre, por lo que ya debe mentalizarse para toda la actividad que tendrá en los próximos meses.

Otros seleccionados en la convocatoria de Colombia son Kevin Andrade, Royer Caicedo, Edier Ocampo, Samuel Velásquez, Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila, Kevin Viveros, Jhon Solís y Camilo Durán, pero quizá haya bajas, ya que todo depende de la salud de los jugadores para los compromisos pactados.