Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo: horario, canal y pronóstico

Partido Durango vs Cruz Azul Jornada 9 Liga BBVA Expansión MX Foto: La Crónica

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX arranca este jueves 17 de septiembre con un partido entre dos equipos que necesitan reaccionar: Alacranes de Durango y Cruz Azul Hidalgo se enfrentan en el estadio Francisco Zarco con la intención de dejar atrás una serie de resultados poco favorables.

En dónde y a qué hora juegan Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo Jornada 9 Expansión MX

El encuentro entre Alacranes de Durango y Cruz Azul Hidalgo se disputará este jueves 17 de septiembre de 2026, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El partido se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

En qué canal ver el partido Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo Jornada 9 Expansión MX

El partido entre Alacranes de Durango y Cruz Azul Hidalgo podrá seguirse a través de AYM Sports.

Posibles alineaciones de Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo Jornada 9 Expansión MX

Alacranes de Durango

Jared Muñoz

Carlos Siqueiros

Sergio Flores

José Muñoz

Andy García

Rubén Domínguez

Eric Cantú

Alonso Escoboza

Brayan Muñoz

Luis Morales

José Ramírez

Cruz Azul Hidalgo