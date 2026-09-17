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Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo se enfrentan hoy en la Jornada 9. Conoce horario, canal, posibles alineaciones, previa y pronóstico

Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo: horario, canal y pronóstico

Por Fernando Huacuz
Partido Durango vs Cruz Azul Jornada 9 Liga BBVA Expansión MX
Partido Durango vs Cruz Azul Jornada 9 Liga BBVA Expansión MX Foto: La Crónica

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX arranca este jueves 17 de septiembre con un partido entre dos equipos que necesitan reaccionar: Alacranes de Durango y Cruz Azul Hidalgo se enfrentan en el estadio Francisco Zarco con la intención de dejar atrás una serie de resultados poco favorables.

En dónde y a qué hora juegan Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo Jornada 9 Expansión MX

El encuentro entre Alacranes de Durango y Cruz Azul Hidalgo se disputará este jueves 17 de septiembre de 2026, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El partido se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

En qué canal ver el partido Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo Jornada 9 Expansión MX

El partido entre Alacranes de Durango y Cruz Azul Hidalgo podrá seguirse a través de AYM Sports.

Posibles alineaciones de Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo Jornada 9 Expansión MX

Alacranes de Durango

  • Jared Muñoz
  • Carlos Siqueiros
  • Sergio Flores
  • José Muñoz
  • Andy García
  • Rubén Domínguez
  • Eric Cantú
  • Alonso Escoboza
  • Brayan Muñoz
  • Luis Morales
  • José Ramírez

Cruz Azul Hidalgo

  • Emmanuel Ochoa
  • Raymundo Rubio
  • Diego Ramírez
  • José Suárez
  • André Cubillas
  • Kenneth González
  • Víctor Taboada
  • Emmanuel Sánchez
  • Christian Carrillo
  • Emiliano Castañeda
  • Sergio de los Ríos

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