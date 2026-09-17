Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo: horario, canal y pronóstico

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX arranca este jueves 17 de septiembre con un partido entre dos equipos que necesitan reaccionar: Alacranes de Durango y Cruz Azul Hidalgo se enfrentan en el estadio Francisco Zarco con la intención de dejar atrás una serie de resultados poco favorables.
En dónde y a qué hora juegan Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo Jornada 9 Expansión MX
El encuentro entre Alacranes de Durango y Cruz Azul Hidalgo se disputará este jueves 17 de septiembre de 2026, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.
El partido se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
En qué canal ver el partido Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo Jornada 9 Expansión MX
El partido entre Alacranes de Durango y Cruz Azul Hidalgo podrá seguirse a través de AYM Sports.
Posibles alineaciones de Alacranes de Durango vs Cruz Azul Hidalgo Jornada 9 Expansión MX
Alacranes de Durango
- Jared Muñoz
- Carlos Siqueiros
- Sergio Flores
- José Muñoz
- Andy García
- Rubén Domínguez
- Eric Cantú
- Alonso Escoboza
- Brayan Muñoz
- Luis Morales
- José Ramírez
Cruz Azul Hidalgo
- Emmanuel Ochoa
- Raymundo Rubio
- Diego Ramírez
- José Suárez
- André Cubillas
- Kenneth González
- Víctor Taboada
- Emmanuel Sánchez
- Christian Carrillo
- Emiliano Castañeda
- Sergio de los Ríos